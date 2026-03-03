إطلالات مبهرة.. فنانات تألّقن بالقفطان في حفلات السحور

شهدت حفلات السحور هذا العام ظهور مجموعة من الفنانات بإطلالات مميزة بالقفطان المغربي التقليدي، حيث اختارت كل منهن تصاميم تعكس شخصيتها وأسلوبها الفريد:



ياسمين عز أبهرت الحضور بقفطان مطرّز بألوان ناعمة ولمسات ذهبية أنيقة، مع تسريحة شعر كلاسيكية تزيد من فخامة الإطلالة.



أسما إبراهيم اختارت قفطانًا عصريًا يجمع بين التراث والموضة الحديثة، مع أكسسوارات بسيطة أبرزت جمال التصميم.



مي فاروق تألقت بقفطان مزخرف بألوان جريئة وأقمشة فاخرة، مما أضفى على إطلالتها لمسة ملكية.



إطلالات هؤلاء النجمات أكدت مرة أخرى أن القفطان ليس مجرد زي تقليدي، بل أصبح قطعة عصرية تصلح للسهرات والمناسبات الرسمية، مع الحفاظ على روح التراث والفخامة.