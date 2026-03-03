محافظ القاهرة يشرف على إزالة ٨ أدوار مخالفة بمنطقة الزيتون

أشرف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على بدء أعمال إزالة ٨ أدوار مخالفة مقامة بدون ترخيص بالعقار ١٤ شارع العقاد بمنطقة الزيتون القبلية.

وأصدر محافظ القاهرة توجيهاته بإحالة القائمين على هذه المخالفات الى النيابة المختصة.



وأكد محافظ القاهرة أنه لن يتم التهاون في إزالة المخالفات البنائية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.

وأكد محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف ، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها، مؤكدًا على أنه سيتم محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.

والعقار صادر له ترخيص بناء دور ارضى جراج، وميزانين و٢ دور متكرر، وصادر قرار ازالة لكل دور مخالف.