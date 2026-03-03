ارتفاع جديد أمام الجنيه.. سعر الدينار الكويتي اليوم 3 مارس

ارتفعت عمليات البحث عن سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية، حيث سجل الدينار الكويتي اليوم ارتفاعاً طفيفاً أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026، بسبب تداعيات حرب إيران وتعرض دول الخليج لهجمات إيرانية.

سعر الدينار الكويتي اليوم

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 3-3-2026 في البنك الأهلي وبنك مصر حالة من الارتفاع النسبي داخل معظم البنوك والمكاتب المصرفية، ليسجل سعره على شاشات البنك المركزي الآن نحو 162.78 جنيه للشراء، 163.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الاهلي

- 158.4 جنيه للشراء

- 161.1 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

- 158.9 جنيه للشراء

- 161.6 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

- 155.1 جنيه للشراء

- 161.3 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB)

- 157.3 جنيه للشراء

- 161.1 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- 156.1 جنيه للشراء

- 161.1 جنيه للبيع