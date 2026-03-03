قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري
ترامب: الإيرانيون أرادوا التحدث معنا لكن الوقت قد فات
مع مرور الوقت .. تحذير شديد اللهجة من الدفاع الإيرانية لأمريكا وإسرائيل
مسابقة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد.. سؤال اليوم الـ13 من رمضان
دعاء الإفطار 13 رمضان.. كلمات قالها الرسول وتفتح لك أبواب الفرج
الإسعاف الإسرائيلي: 8 مصابين جراء إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب
طقس الاربعاء .. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح والصغرى بالقاهرة 11 درجة
الحرس الإيراني يعلن إصابة مباشرة لمنظومة «ثاد» الأمريكية في قاعدة الرويس
عايز يطردهم من الشقة.. ضبط شخص ادعى تعاطى شخصين للمخدرات فى باب الشعرية
مواجهات الحسم.. مواعيد مباريات الأهلي خلال شهر مارس
وزير خارجية الصين: نعارض الضربات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران
مدبولي: لن يحدث انقطاع للتيار الكهربائي أو توقف لإمدادات الغاز عن المصانع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

ارتفاع جديد أمام الجنيه.. سعر الدينار الكويتي اليوم 3 مارس

سعر الدينار الكويتي اليوم
سعر الدينار الكويتي اليوم
رشا عوني

ارتفعت عمليات البحث عن سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية، حيث سجل الدينار الكويتي اليوم ارتفاعاً طفيفاً أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026، بسبب تداعيات حرب إيران وتعرض دول الخليج لهجمات إيرانية.

سعر الدينار الكويتي اليوم

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 3-3-2026 في البنك الأهلي وبنك مصر حالة من الارتفاع النسبي داخل معظم البنوك والمكاتب المصرفية، ليسجل سعره على شاشات البنك المركزي الآن نحو 162.78 جنيه للشراء، 163.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 12-1-2023 أمام الجنيه المصري -جريدة المال

سعر الدينار الكويتي في البنك الاهلي

- 158.4 جنيه للشراء
- 161.1  جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

- 158.9 جنيه للشراء
- 161.6 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

- 155.1 جنيه للشراء
- 161.3 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 25-7-2021 - اليوم السابع

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB)

- 157.3 جنيه للشراء
- 161.1 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- 156.1 جنيه للشراء
- 161.1 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي سعر الدينار اليوم الدينار الكويتي سعر الدينار الكويتي في البنك الاهلي سعر الريال و الدينار حرب إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

نتنياهو

بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

الزمالك

المهاجم الأفضل في الدورى.. لاعب الأهلي السابق يشيد بنجم الزمالك

الأهلي وبيراميدز

المحكمة الرياضية الدولية تستعد للحكم في شكوى سحب الدوري من الأهلي

ترشيحاتنا

خاتم ذكي

يغنيك عن سمارت واتش وبسعر لا يصدق.. إليك أفضل خاتم ذكي في 2026

تحديث HyperOS 3.1

هايبر او اس HyperOS 3.1.. شاومي تُنهي اختبار التحديث وتستعد للإطلاق الرسمي بهذه المزايا

السيارات الصينية

جيل زد الأمريكي مستعد للسيارات الصينية أكثر من آبائهم.. ما السبب

بالصور

فوائد تناول البنجر في رمضان.. يدعم المناعة والطاقة وطرق سهلة لتحضيره

فوائد تناول البنجر للصحة
فوائد تناول البنجر للصحة
فوائد تناول البنجر للصحة

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة.. عادات يومية تهدد توازن الجسم في رمضان

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر
كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر
كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

لمرضى القولون في رمضان.. أفكار إفطار خفيفة تقلل الانتفاخ والتقلصات

أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان
أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان
أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان

فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد