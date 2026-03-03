محافظ دمياط: دعم قطاع الأثاث باعتباره القطاع الصناعى



استقبل الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، اللواء حازم هدهود رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، حيث تلقى " محافظ دمياط " التهنئة لحصوله على ثقة القيادة السياسية وتوليه مهام عمله محافظاً لدمياط .

وخلال اللقاء،، اطلع " المحافظ " على المخطط العام لمدينة الأثاث والبنية التحتية وخدماتها الداعمة لصناعة الأثاث ، ورؤيتها الاستراتيجية والتنموية ، وما تم تنفيذه من جهود والشراكات المبرمة الفترة الأخيرة لتعزيز الأهداف الرامية نحو تطوير وتعميق هذه الصناعة الوطنية

حيث أكد " محافظ دمياط " على أهمية تعزيز التعاون المشترك، لدعم قطاع الأثاث باعتباره القطاع الصناعى الأهم والأشهر بالمحافظة ، و فتح مجالات تسويقية لها محلياً ودولياً