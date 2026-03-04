برلماني: صمود شبكة الكهرباء في ذروة التوترات الإقليمية يؤكد قوة البنية التحتية المصرية

أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن نجاح الدولة في الحفاظ على استقرار التيار الكهربائي رغم تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل يعكس حجم التطور الذي شهدته البنية التحتية لقطاع الطاقة خلال السنوات الماضية.

وقال جابر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تنفيذ خطة متكاملة لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة تؤكد أن مصر باتت تمتلك رؤية استراتيجية طويلة المدى، تقوم على تأمين الاحتياطي، وتنويع مصادر الإمداد، وتعزيز قدرات الشبكة القومية للكهرباء.

إدارة الأزمات الطارئة إلى مرحلة بناء منظومة متكاملة قادرة

وأضاف أن الدولة انتقلت من مرحلة إدارة الأزمات الطارئة إلى مرحلة بناء منظومة متكاملة قادرة على امتصاص الصدمات الخارجية دون أن يشعر المواطن بأي تأثير مباشر، وهو ما ظهر بوضوح في عدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال رغم التحديات الإقليمية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الإعلان عن حفر 106 آبار جديدة للغاز والبترول خلال العام الجاري يمثل استثمارًا في المستقبل، وخطوة مهمة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من تنافسية مصر كمركز إقليمي للطاقة.

واختتم النائب أحمد جابر تصريحه بالتأكيد على أن أمن الطاقة لم يعد مجرد ملف خدمي، بل أصبح عنوانًا لقدرة الدولة على التخطيط الاستراتيجي وحماية مكتسبات التنمية في بيئة دولية شديدة التقلب.