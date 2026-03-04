قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة العمل توفر وظائف جديدة بقطاع الأمن.. الرواتب تصل إلى 20 ألف جنيه
هدف يكسر الصيام ولا يكسر الهزيمة.. ماذا يعني تسجيل صلاح في توقيت سقوط ليفربول فى الدوري الإنجليزي؟
"فاينانشيال تايمز": الحرب على إيران تشعل أسعار الوقود في أمريكا وتدفعها لمستويات قياسية
رئيس وزراء بولندا: مستعدون لوجستيا لإجلاء رعايانا من الشرق الأوسط
ليس خطوة للإلغاء.. وزير النقل يكشف التفاصيل الكاملة لمشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل| صور
التليفزيون الإيراني: سماع دوي انفجارات شرقي العاصمة طهران
العلاج حق دستوري.. وزير الصحة يشهد احتفالية مرور 50 عاماً على تأسيس المجالس الطبية المتخصصة
تحذير من الإفراط في الحلويات خلال رمضان لتجنب زيادة الوزن والسكري
إجرام إسرائيل.. غارات على مدنيين بالفنادق والمجمعات السكنية في لبنان
26 مارس.. جلسة النطق بالحكم علي قاتل صغار المنوفية بعد تأييد الرأي الشرعي بإعدامه
الأمم المتحدة تجدد الدعوة لخفض التصعيد والوقف الفوري للأعمال العدائية في الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

موعد تسجيل واستخراج الرقم القومي الموحد للعقارات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
عبد الرحمن سرحان

تساؤلات واسعة حول الرقم القومي الموحد للعقارات الذي سيكون إجباريًا على كل العمارات والشقق والوحدات باستناء مجموعة من الجهات التي نص مشروع القانون المعروض على استثنائها من تركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.

جدير بالذكر أن المذكرة الإيضاحية لـ قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، قد بينت أن الهدف من القانون هو قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.

الرقم القومي الموحد للعقارات

في هذا الصدد، نستعرض التفاصيل الكاملة عن الرقم القومي الموحد للعقارات حيث تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها. 

وبموجب مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، تتولى الجهة التي يصدر بتحديدها وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، إتاحة البيانات المكانية والنصية للرقم القومي العقاري بالصورة التقنية غير التفاعلية، وإدارة الاستفادة من هذا الرقم، والتعامل به، واستدامة ذلك.

تركيب الرقم القومي الموحد للعقارات خلال 6 شهور

وألزمت المادة 11 من مشروع القانون صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، من المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.

جهات مستنثاة من الرقم القومي الموحد للعقارات

ولا تسري أحكام هذا القانون على العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي التابعة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات  وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.

وينص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها. 

ودون الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون، إذا أتلفت تلك البطاقات أو اللوحات، أو جرى العبث بها، أو حصل تغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص المصرح له بذلك، التزم من قام بإتلافها أو العبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بحسب الأحوال على نفقته، خلال الأجل المحدد لذلك وفقا لما تبيئه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فإذا امتنع عن ذلك أو تراخى في تنفيذه جاز للجهة المختصة وعلى نفقته أن تقوم بذلك بنفسها أو بوساطة من تعهد إليه بذلك، ولها في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري.

وتلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد. 

شرط للتسجيل بالشهر العقاري

ويعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية. وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الرقم القومي الموحد للعقارات قانون الرقم القومي الموحد للعقارات تركيب الرقم القومي الموحد للعقارات مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

ترشيحاتنا

الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية

المفتي: الرسالات السماوية اتفقت على العقيدة والشريعة والأخلاق.. والقيم أحد أضلاعها الأساسية

انعقاد الملتقى الثاني للطلاب الوافدين عن دور المرأة في تنمية الوعي المجتمعي

انعقاد الملتقى الثاني للطلاب الوافدين عن دور المرأة في تنمية الوعي المجتمعي

جائزة دبي للقرآن

رئيس المعاهد الأزهرية يهنئ الإمام الأكبر بحصد المراكز الأولى لجائزة دبي للقرآن

بالصور

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

طريقة عمل كنافة أساور .. مقرمشة وشهية

طريقة عمل كنافة أساور
طريقة عمل كنافة أساور
طريقة عمل كنافة أساور

بدون حرمان .. عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في رمضان

عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان

الكافيين وتأثيره على الدماغ .. اعرف فوائده ومخاطره

كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد