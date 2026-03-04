جولة مفاجئة لمدير تعليم البحر الأحمر بمدارس رأس غارب لمتابعة انتظام الدراسة

أجرى مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، جولة ميدانية مفاجئة بعدد من مدارس إدارة رأس غارب التعليمية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على مستوى الأداء داخل المدارس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بمتابعة سير الدراسة وضبط المنظومة التعليمية بالمحافظة.

رافق مدير المديرية خلال الجولة الأستاذة فايزة أحمد مدير عام التعليم العام، والدكتور هشام عواد مدير إدارة رأس غارب التعليمية، والأستاذ أشرف فرج الله مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء.

وشملت الجولة تفقد مدرستي علي بن أبي طالب الإعدادية، والثورة الابتدائية، حيث تابع مدير المديرية الفصول الدراسية واطلع على السجلات المدرسية، كما راجع معدلات تنفيذ المناهج الدراسية وفق الخريطة الزمنية المعتمدة.

وخلال الزيارة، شارك مدير المديرية الطلاب أنشطتهم الرياضية بساحات المدارس، مؤكدًا أن المدرسة ليست مكانًا للتلقين فقط، بل بيئة متكاملة تسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته البدنية والعقلية.

كما أجرى مصطفى عبده حوارًا مفتوحًا مع عدد من الطلاب داخل الفصول، ناقشهم خلاله في المواد الدراسية ومدى استيعابهم للمناهج، مشيدًا بمستوى الوعي والتفاعل الذي أظهره طلاب مدارس رأس غارب.

وفي ختام الجولة، وجه مدير المديرية بضرورة الاستمرار في تفعيل تكنولوجيا التعليم، وتوفير كافة السبل التي تضمن راحة الطلاب والمعلمين، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية تمثل أحد أهم أدوات تطوير الأداء التعليمي وتحقيق الجودة المطلوبة داخل المدارس.