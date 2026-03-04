أزهر مطروح: ضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب لتحقيق أقصى استفادة تعليمية

​تفقد الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية،سير العملية التعليمية وانضباطها بعدد من معاهد إدارة مطروح.

زار مجمع معاهد عمر بن عبدالعزيز الابتدائي والإعدادي والثانوي للفتيات، للوقوف على مدى التزام الطالبات والمعلمين بالجداول الدراسية المقررة.

كما تفقد محمود الحلبي، المدير العام للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب بالمنطقة، مجمع معاهد المثاني البحيرية، يرافقه ياسر العوامي، مدير إدارة التوجيه الفني، والشيخ عبد الرحمن السايس، مدير إدارة مطروح التعليمية، حيث تابع خلال جولته مستوى التحصيل الدراسي وانضباط اليوم الدراسي بكافة مراحله.

​وركزت الجولات التفقدية على متابعة التزام المعلمين بشرح المناهج الدراسية وفق الخطة الزمنية المعتمدة من قطاع المعاهد الأزهرية، كما تم الاطلاع على دفاتر التحضير وتفاعل الطلاب داخل الفصول،

وشددت القيادات خلال الزيارة على ضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب لتحقيق أقصى استفادة تعليمية، مع التأكيد على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه سير العمل بالمعاهد لضمان جودة الأداء التعليمي والتربوي بالمنطقة.