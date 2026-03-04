محافظ مطروح: الوقوف على مشكلات واحتياجات الجامعة البشرية والإدارية

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح على تقديم كافة أوجه الدعم للنهوض والارتقاء بجامعة مطروح.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء ،الدكتور عمرو المصري رئيس جامعة مطروح ، وعمداء كليات التمريض والتربية وأمين الجامعة.

وأشار محافظ مطروح إلى أهمية الوقوف على كافة مشكلات واحتياجات الجامعة سواء البشرية والإدارية والتعاون مع مجلس الجامعة وتلبية احتياجات الصرح العلمى واستكمال كلياته، والنهوض به بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وغيرها ، إيماناً بدورها العلمي والتعليمي وخدمة المجتمع.

وقع الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد رفعت عبد القادر، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، بروتوكول تعاون .

يهدف إلى توفير القوي البشرية من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر "طبيب مقيم - دبلوم -ماجستير - زمالة - دكتوراة " طبقا لاحتياجات المستشفيات بمطروح وذلك في جميع التخصصات الطبية من أجل تحقيق التقدم المهني ودعم التعليم الطبي المستمر للأطباء والعاملين في القطاع الصحي في محافظة مطروح وتوفير التخصصات الطبية النادرة لخدمة أهالى وزائرى محافظة مطروح.

بجانب تنظيم زيارات عمل لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر؛ دعمًا للخدمات الطبية في المحافظة، وتوفير الخدمات الصحية والتعليم وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك؛ بهدف تحسين أداء الخدمات الصحية والاستفادة المثلي من الإمكانات الطبية

يأتى ذلك في إطار توفير خدمات صحية لائقة للمواطنين؛ تحقيقًا لرؤية مصر 2030م.