ناصر منسي يحتفل بعيد ميلاد شيكابالا

يحتفل محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد نادي الزمالك وأحد أبرز نجوم الكرة المصرية، غدا الخميس بعيد ميلاده الـ40، حيث وُلد في 5 مارس 1985.

ونشر ناصر منسي عبر حسابه علي إنستجرام صورة له رفقة شيكابالا وكتب"كل سنة وانت طيب يا حبيبي"

ويُعد شيكابالا أحد المواهب الفريدة في تاريخ الزمالك والكرة المصرية عموما، بفضل مهاراته الاستثنائية، وأرقامه التي يصعب على كثيرين من الأجيال الجديدة تحقيقها.

بدأ شيكابالا مسيرته الكروية في ناشئي نادي الزمالك، حيث جذب الأنظار سريعًا بمهاراته الفائقة، لينضم إلى الفريق الأول وعمره لم يتجاوز 16 عامًا، وشارك لأول مرة في موسم 2002-2003.

وبعد فترة احترافية قصيرة مع باوك اليوناني، عاد إلى الزمالك ليصبح أحد أهم لاعبيه عبر التاريخ.

مسيرة حافلة بالألقاب مع الزمالك

طوال مسيرته، لعب شيكابالا دورًا بارزًا في تتويج الزمالك بالعديد من البطولات، حيث ساهم في تحقيق 19 لقبًا مع الفريق.