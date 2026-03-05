قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقارنة تثير الجدل.. الغندور ينتقد جدول سفر الزمالك قبل مواجهة أوتوهو
الخسائر الاقتصادية تدفع إسرائيل لتخفيف قيود الحرب
خالد هاشم لـ البنك الدولي: نستهدف تحديد 10 صناعات للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
إيران تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية
وزيرا الخارجية الإيطالي والأمريكي يبحثان هاتفيا الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة
زكاة الفطر 2026.. هل يجوز عدم إخراجها لمن عليه دين؟
الدفاعات الجوية القطرية تتصدى لهجوم صاروخي
وزير الاستثمار: تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية كمنظومة وطنية موحدة لدورة حياة الاستثمار
وزير الاقتصاد اللبناني: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة
خير لمصر في رمضان.. بدء إنتاج آبار غاز جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية
محافظ أسيوط: عروض «المولوية» و«التنورة» تُبهر جمهور ليالي رمضان الثقافية والفنية بقصر الثقافة

فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بأسيوط
فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، أن فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية تشهد تفاعلًا جماهيريًا ملحوظًا، وتعكس حالة من الحراك الثقافي والفني الهادف الذي تحرص الدولة على دعمه خلال الشهر الكريم، مشيدًا بالمستوى المتميز للعروض الفنية التي تجمع بين الأصالة والتراث والروحانية.

وأوضح محافظ أسيوط أن العروض الفنية التي قدمت، وفي مقدمتها عروض "المولوية" و"التنورة"، نجحت في جذب وإبهار الجمهور، لما تحمله من طابع صوفي وإنساني يعبر عن روح رمضان، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تمثل متنفسًا ثقافيًا مهمًا للأسر والشباب، وتسهم في ترسيخ الهوية المصرية ودعم الإبداع بالمحافظات.

وتتواصل فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بقصر ثقافة أسيوط، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة، وتقدم مجانًا للجمهور، في إطار خطة الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، بإدارة الدكتور جمال عبدالناصر مدير عام الإقليم، وفرع ثقافة أسيوط بإدارة خالد خليل، وبإشراف الشاعر محمد شافع مدير إدارة الشئون الثقافية، وبإشراف إداري مصطفى يونس، وإشراف فني نيرة صبري.

وتضمّنت الفعاليات فقرات دينية وفنية متنوعة، وباقة من الابتهالات والتواشيح الدينية، التي لاقت استحسان الجمهور، وأسهمت في إضفاء أجواء روحانية مميزة، كما حظيت الأنشطة المخصصة للأطفال بتفاعل كبير، حيث شملت مسابقات ثقافية، وعروض عرائس، إلى جانب عدد من الورش الفنية المتنوعة، منها ورش الخزف، والرسم بالحنة، والأشغال الفنية لعمل زينة وفوانيس رمضان، فضلًا عن ورش تعليم الخط العربي بأنواعه، في إطار الاهتمام بتنمية مهارات الأطفال واكتشاف مواهبهم الإبداعية.

وتفاعل الجمهور مع العروض الفنية التي قدمتها فرقة أسيوط للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمود يحيى، والتي قدمت عرض "التنورة"، فيما شهد مسرح قصر ثقافة أسيوط عرض "المولوية" بقيادة الفنان شعبان فوزي، وسط تصفيق وإعجاب الحضور، لما تحمله هذه الفنون من قيمة تراثية وروحانية خاصة.

ومن المقرّر أن تستمر ليالي رمضان الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة أسيوط، صباحًا ومساءً، بالمكتبات والقصور وبيوت الثقافة، طوال الشهر الكريم، لتقدم مزيجًا متنوعًا من الندوات التوعوية، والأمسيات الأدبية، والابتهالات الدينية، والعروض الفنية، بما يلبي احتياجات الجمهور الثقافية والروحية، ويعزز أجواء البهجة خلال شهر رمضان المبارك.

