لمنافسة "شات جي بي تي" و"جيميناي" "ميتا" تختبر ميزة تسوق ذكية



لتحدي ChatGPT وجيميني تدخل ميتا حرب التسوق بالذكاء الاصطناعي

بدأت شركة مارك زوكربيرج طرحًا جزئيًا لأداة البحث عن التسوق التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

على الجانب الاخر فلم يكن دخول شركة ميتا، المملوكة لمارك زوكربيرج، إلى سباق التسوق المدعوم بالذكاء الاصطناعي سوى مسألة وقت.

ووفقًا لتقرير بلومبيرج ، تختبر ميتا ميزة جديدة لمساعد التسوق المدعوم بالذكاء الاصطناعي لمنافسة ChatGPT من OpenAI وGemini من جوجل في أحد أسرع مجالات التجارة الإلكترونية نموًا.

منافسة "شات جي بي تي" و"جيميناي"

انضمت شركة ميتا إلى سوق مساعدي التسوق المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يُتوقع أن يشهد ازدهارًا كبيرًا. وتتوقع شركة الأبحاث والاستشارات "جراند فيو ريسيرش" أن ينمو السوق من 3.36 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 28.54 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033 ، أي بمعدل سنوي يقارب 27%. وتستحوذ أمريكا الشمالية حاليًا على 40% من السوق العالمية.

في السياق نفسه تتوفر أيضاً مساعدات تسوق أخرى تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى جانب ChatGPT وGemini وMeta.

يعكس دخول شركة ميتا إلى سوق التسوق المدعوم بالذكاء الاصطناعي تحولاً أوسع في كيفية تفاعل المستهلكين مع المنتجات عبر الإنترنت، حيث يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل تجارب التجارة الإلكترونية وتسعى الشركات إلى تحقيق تكامل أعمق بين رحلات التواصل الاجتماعي والبحث والشراء.

قال براد جاشينسكي، كبير المحللين في شركة الأبحاث جارتنر، إن ثقة العملاء تمثل مشكلة فيما يتعلق بمساعدي التسوق الذين يعملون بالذكاء الاصطناعي.

تقليديًا، كان التسوق عبر الإنترنت يبدأ بالبحث عن الكلمات الرئيسية على مواقع التجارة الإلكترونية أو محركات البحث، ولكن الذكاء الاصطناعي الآن يتيح استخدام لغة طبيعية أكثر، واكتشافًا شخصيًا، واقتراحات مصممة خصيصًا بناءً على السياق والنية وبيانات المستخدم.