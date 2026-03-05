قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقارنة تثير الجدل.. الغندور ينتقد جدول سفر الزمالك قبل مواجهة أوتوهو
الخسائر الاقتصادية تدفع إسرائيل لتخفيف قيود الحرب
خالد هاشم لـ البنك الدولي: نستهدف تحديد 10 صناعات للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
إيران تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية
وزيرا الخارجية الإيطالي والأمريكي يبحثان هاتفيا الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة
زكاة الفطر 2026.. هل يجوز عدم إخراجها لمن عليه دين؟
الدفاعات الجوية القطرية تتصدى لهجوم صاروخي
وزير الاستثمار: تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية كمنظومة وطنية موحدة لدورة حياة الاستثمار
وزير الاقتصاد اللبناني: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة
خير لمصر في رمضان.. بدء إنتاج آبار غاز جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لمنافسة "شات جي بي تي" و"جيميناي" "ميتا" تختبر ميزة تسوق ذكية

شركة ميتا
شركة ميتا
لمياء الياسين


 لتحدي ChatGPT وجيميني تدخل ميتا  حرب التسوق بالذكاء الاصطناعي
بدأت شركة مارك زوكربيرج طرحًا جزئيًا لأداة البحث عن التسوق التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.
على الجانب الاخر فلم يكن دخول شركة ميتا، المملوكة لمارك زوكربيرج، إلى سباق التسوق المدعوم بالذكاء الاصطناعي سوى مسألة وقت. 

ووفقًا لتقرير بلومبيرج ، تختبر ميتا ميزة جديدة لمساعد التسوق المدعوم بالذكاء الاصطناعي لمنافسة ChatGPT من OpenAI وGemini من جوجل في أحد أسرع مجالات التجارة الإلكترونية نموًا.

منافسة "شات جي بي تي" و"جيميناي"

منافسة "شات جي بي تي" و"جيميناي"

انضمت شركة ميتا إلى سوق مساعدي التسوق المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يُتوقع أن يشهد ازدهارًا كبيرًا. وتتوقع شركة الأبحاث والاستشارات "جراند فيو ريسيرش" أن ينمو السوق من  3.36 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 28.54 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033 ، أي بمعدل سنوي يقارب 27%. وتستحوذ أمريكا الشمالية حاليًا على 40% من السوق العالمية.

في السياق نفسه تتوفر أيضاً مساعدات تسوق أخرى تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى جانب ChatGPT وGemini وMeta. 

يعكس دخول شركة ميتا إلى سوق التسوق المدعوم بالذكاء الاصطناعي تحولاً أوسع في كيفية تفاعل المستهلكين مع المنتجات عبر الإنترنت، حيث يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل تجارب التجارة الإلكترونية وتسعى الشركات إلى تحقيق تكامل أعمق بين رحلات التواصل الاجتماعي والبحث والشراء.

قال براد جاشينسكي، كبير المحللين في شركة الأبحاث جارتنر، إن ثقة العملاء تمثل مشكلة فيما يتعلق بمساعدي التسوق الذين يعملون بالذكاء الاصطناعي.

تقليديًا، كان التسوق عبر الإنترنت يبدأ بالبحث عن الكلمات الرئيسية على مواقع التجارة الإلكترونية أو محركات البحث، ولكن الذكاء الاصطناعي الآن يتيح استخدام لغة طبيعية أكثر، واكتشافًا شخصيًا، واقتراحات مصممة خصيصًا بناءً على السياق والنية وبيانات المستخدم.

تحدي ChatGPT مارك زوكربيرج الذكاء الاصطناعي ChatGPT محركات البحث شركة ميتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

محمد هاني

إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

كامويش

اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه

ترشيحاتنا

ارشيفية

الصحة تكشف إنجازات تطوير خدمات طب وجراحة العيون في يناير 2026

وزير الصحة

وزير الصحة والسكان يستعرض حصاد إنجازات القطاع العلاجي خلال يناير 2026

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 2,865 طنًا من المساعدات الغذائية عبر قافلة «زاد العزة» 150

بالصور

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

فوائد شحم الخروف.. "اللية" تفيد صحتك

فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد