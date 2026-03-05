قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المقاولون العرب يقلص الفارق أمام الأهلي بهدف مقابل اثنين
احترام كبير .. الرئيس السيسي: محدش من الدارسين بالأكاديمية العسكرية سمع لفظ غير لائق
الاختيار بتجرد وشفافية.. الرئيس السيسي: كان مهم نعمل تجربة أخرى للاهتمام بالإنسان من خلال الأكاديمية العسكرية
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد بدعوة من السعودية
سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة ويسجل هدفين متتاليين في مرمى البنك الأهلي بالدوري
ماكرون: ينبغي على إسرائيل أن تمتنع عن أي تدخل بري أو عملية عسكرية بالأراضي اللبنانية
رسميًا.. وليد الركراكي يعلن رحيله عن تدريب منتخب المغرب
مصطفى بكري: النفط يرتفع إلى 82 دولارا بسبب الحرب على إيران.. ومصر تتكاتف لحماية نفسها
أستاذ جيولوجيا : منطقة الشرق الأوسط قلب منظومة الطاقة في العالم
خلف الكواليس .. الصين تفاوض إيران للسماح بمرور سفن النفط الخام من مضيق هرمز
جمعية البرلمان من أجل المتوسط: التصعيد العسكري في الشرق الأوسط يهدد الأمن الإقليمي والدولي
برلمان

نائب الشيوخ: توحيد الرسائل الصحية والسكانية ضمن الخطاب الديني ركيزة لتحقيق استقرار الأسرة والمجتمع

الخطاب الديني
الخطاب الديني
حسن رضوان

قال النائب حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، إن مبادرة دمج الرسائل السكانية والصحية في الخُطب والدروس الدينية تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، مشددًا على أن صحة الأسرة تعد أساس التنمية المستدامة في مصر.

وأضاف أبو العطا في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،  أن هذه الخطوة تتيح توصيل المعلومات العلمية والحقوقية بطريقة متوافقة مع القيم الدينية، بما يسهم في: حماية الأطفال والنساء من مخاطر الولادة المبكرة أو الإهمال الصحي و تعزيز المباعدة بين الولادات وضمان بيئة مناسبة لرعاية الطفل الأول واللاحق و دعم جهود الدولة لرفع جودة الخصائص السكانية وتحقيق أهداف التخطيط السكاني وتمكين الواعظات والقيادات الدينية من نقل رسائل مؤثرة وموحدة لجميع فئات المجتمع.

وتابع: «الدمج بين التعليم الديني والمعلومات الصحية يخلق رسالة موحدة تصل إلى كل بيت مصري، وتدعم اتخاذ القرارات الأسرية المستنيرة، بما يحقق صحة أفضل للأطفال واستقرار الأسرة، ويعزز الأمن الاجتماعي على المدى الطويل».

وكانت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان قد عقدت اجتماعًا مع الدكتورة مروة الكحلاوي، مساعد وزير الأوقاف، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين ودمج الرسائل السكانية والصحية ضمن خطاب الواعظات. ويهدف هذا التعاون إلى توحيد الخطاب التوعوي وزيادة تأثيره على مختلف فئات المجتمع، بما يدعم أهداف الدولة في تحسين الخصائص السكانية وجودة الحياة.

وشدّد الاجتماع على أهمية دمج الرسائل السكانية والصحية في الخُطب والدروس والندوات الدينية، مع التركيز على:

أهمية الألف يوم الأولى في حياة الطفل، التي تشكل نحو 85% من قدراته الجسدية والعقلية.

دور الرضاعة الطبيعية والمباعدة بين الولادات لضمان نمو صحي للطفل واستقرار الأسرة.

حماية حقوق الطفل والأسرة من خلال المباعدة بين الولادات وتوفير رعاية صحية مناسبة.

كما تناول الاجتماع:

إعداد حزمة رسائل سكانية متكاملة مبنية على أسس علمية وشرعية.

تنظيم ورش تدريبية مشتركة للواعظات حول القضايا السكانية والصحية.

إطلاق بودكاست مشترك وخطة تحرك شاملة عبر المساجد والفعاليات الميدانية ووسائل الإعلام التقليدية والرقمية.

التأكيد على أهمية مشورة ما قبل الزواج وتعزيز الحملات التوعوية مثل «طفولتها حقها» و«بداية آمنة» و«هنتغير»، مع مواجهة الشائعات وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

خلف الحبتور

الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟

الترجي التونسي

قبل إعلان القرار الرسمي.. الترجي التونسي يبلغ جماهيره بخوض مباراة الأهلي بدون حضور

مباراة الأهلي والجيش الملكي

أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين

طيران الامارات

بعد فتح الأجواء جزئيا.. طيران الإمارات تبدأ تشغيل محدود لرحلاتها لإعادة المسافرين

صورة أرشيفية

الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا

بلح الشام

زى المحلات .. حضري بلح الشام بمذاق شهي

الهضم

تعالج مشاكل الهضم وتحسن صحة الأمعاء.. مادة طبيعية خارقة

علاج حب الشباب

عشبة الجمال والروقان .. نبات غير متوقع يعالج مشاكل البشرة والشعر ويحسن المزاج

بالصور

مسقعة ولا بابا غنوج.. لماذا يُنصح بتناول الباذنجان في السحور؟

فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان

صلاح عبد الله وندى بسيوني وعمرو رمزي يشعلون «الضحايا» الليلة

ندى بسيوني
ندى بسيوني
ندى بسيوني

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة

تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

