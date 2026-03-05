نائب الشيوخ: توحيد الرسائل الصحية والسكانية ضمن الخطاب الديني ركيزة لتحقيق استقرار الأسرة والمجتمع

قال النائب حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، إن مبادرة دمج الرسائل السكانية والصحية في الخُطب والدروس الدينية تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، مشددًا على أن صحة الأسرة تعد أساس التنمية المستدامة في مصر.

وأضاف أبو العطا في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تتيح توصيل المعلومات العلمية والحقوقية بطريقة متوافقة مع القيم الدينية، بما يسهم في: حماية الأطفال والنساء من مخاطر الولادة المبكرة أو الإهمال الصحي و تعزيز المباعدة بين الولادات وضمان بيئة مناسبة لرعاية الطفل الأول واللاحق و دعم جهود الدولة لرفع جودة الخصائص السكانية وتحقيق أهداف التخطيط السكاني وتمكين الواعظات والقيادات الدينية من نقل رسائل مؤثرة وموحدة لجميع فئات المجتمع.

وتابع: «الدمج بين التعليم الديني والمعلومات الصحية يخلق رسالة موحدة تصل إلى كل بيت مصري، وتدعم اتخاذ القرارات الأسرية المستنيرة، بما يحقق صحة أفضل للأطفال واستقرار الأسرة، ويعزز الأمن الاجتماعي على المدى الطويل».

وكانت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان قد عقدت اجتماعًا مع الدكتورة مروة الكحلاوي، مساعد وزير الأوقاف، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين ودمج الرسائل السكانية والصحية ضمن خطاب الواعظات. ويهدف هذا التعاون إلى توحيد الخطاب التوعوي وزيادة تأثيره على مختلف فئات المجتمع، بما يدعم أهداف الدولة في تحسين الخصائص السكانية وجودة الحياة.

وشدّد الاجتماع على أهمية دمج الرسائل السكانية والصحية في الخُطب والدروس والندوات الدينية، مع التركيز على:

أهمية الألف يوم الأولى في حياة الطفل، التي تشكل نحو 85% من قدراته الجسدية والعقلية.

دور الرضاعة الطبيعية والمباعدة بين الولادات لضمان نمو صحي للطفل واستقرار الأسرة.

حماية حقوق الطفل والأسرة من خلال المباعدة بين الولادات وتوفير رعاية صحية مناسبة.

كما تناول الاجتماع:

إعداد حزمة رسائل سكانية متكاملة مبنية على أسس علمية وشرعية.

تنظيم ورش تدريبية مشتركة للواعظات حول القضايا السكانية والصحية.

إطلاق بودكاست مشترك وخطة تحرك شاملة عبر المساجد والفعاليات الميدانية ووسائل الإعلام التقليدية والرقمية.

التأكيد على أهمية مشورة ما قبل الزواج وتعزيز الحملات التوعوية مثل «طفولتها حقها» و«بداية آمنة» و«هنتغير»، مع مواجهة الشائعات وتصحيح المفاهيم المغلوطة.