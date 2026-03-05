مسلسل فن الحرب الحلقة 16.. ريم مصطفى تربك حسابات فريق يوسف الشريف بخطف مريم

شهد مسلسل فن الحرب الحلقة 16 تطورات مثيرة في الأحداث، بعدما اتجهت ياسمين إلى تنفيذ خطة جريئة من أجل الضغط على هاشم الفحام وإجباره على التراجع عن قراره بعدم المشاركة في مشروع المنتجع السياحي الضخم الذي تسعى إلى تأسيسه.

وضمن محاولاتها لتحقيق هدفها، تتفق ياسمين مع خطيب مريم ابنة هاشم الفحام على اختطافها، معتقدة أن هذه الخطوة ستكون كفيلة بإجبار هاشم على تغيير موقفه والرضوخ لشروطها، خاصة أن مريم تمثل نقطة ضعف كبيرة في حياته، وهو ما يجعلها وسيلة ضغط قوية يمكن استغلالها لتحقيق ما تريد.

لكن الأمور لا تسير كما خططت لها ياسمين، إذ يتسبب اختطاف مريم في إرباك كبير داخل الفريق، بعدما تتعارض هذه الخطوة مع الخطة الأساسية التي كان يعمل عليها الفريق للسيطرة على أموال هاشم الفحام بطريقة أكثر هدوءًا ودقة، دون إثارة أي ضجة قد تكشف مخططهم.

ومع تصاعد التوتر بين أفراد الفريق، تتزايد الخلافات حول ما حدث، حيث يرى البعض أن ما قامت به ياسمين قد يهدد نجاح الخطة بالكامل، خاصة إذا أثار اختفاء مريم الشبهات أو جذب انتباه جهات قد تعرقل تحركاتهم.

وفي ظل هذا المأزق، يسعى الفريق إلى التحرك سريعًا لإعادة مريم قبل أن تتفاقم الأزمة، حتى يتمكنوا من استكمال خطتهم كما كانت مرسومة من البداية.

أبطال مسلسل فن الحرب

يشارك في بطولة المسلسل، كل من: شيري عادل، ريم مصطفى، وليد فواز، محمد جمعة، إسلام إبراهيم، دنيا سامي، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد عبد التواب.

وسبق أن تحدث المؤلف عمرو سمير عاطف، عن تعاونه الجديد مع الفنان يوسف الشريف في مسلسل “فن الحرب” الذي يشارك في ماراثون دراما رمضان 2026.

وقال عمرو سمير عاطف، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، إنه سعيد بتجديد التعاون مع الفنان يوسف الشريف، مؤكدا أن الدور سيكون جديدا ومختلفا عما قدماه معا في أعمال سابقة.

وعن طبيعة العمل؛ قال عمرو سمير فرج، إن المسلسل عبارة عن دراما اجتماعية، بها العديد من الأحداث الشيقة المقرر أن تنال إعجاب الجمهور.

وتعاون المؤلف عمرو سمير ع مع الفنان يوسف الشريف سابقا في العديد من الأعمال، وحققا نجاحا كبيرا، ومن أبرزها،: “رقم مجهول، الصياد، لعبة إبليس، كفر دلهاب، النهاية".

أحدث أعمال يوسف الشريف

يمثل مسلسل “فن الحرب”، عودة للفنان يوسف الشريف بعد غياب 4 سنوات عن الدراما، بعد مسلسله “كوفيد 25”، الذي شارك في ماراثون رمضان 2021، وشاركه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، عماد رشاد”، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.