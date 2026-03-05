قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

بحضور جوهر نبيل | رئيس رياضة البرلمان يناقش تحديات الأندية الشعبية .. صور

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
حسن رضوان

نظم محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب جلسة حوارية تحت عنوان "الرياضة في الإسكندرية بين التحديات والحلول" لمناقشة مشاكل الاندية الجماهيرية خاصة بمحافظة الإسكندرية وذلك على هامش حفل الإفطار الذي أقامه بمنزله .

وشهد حفل الإفطار حضور الكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة وأيمن عطية محافظ الإسكندرية ورؤساء الأندية الشعبية على رأسها "الاتحاد وسموحة وسبورتنج والأوليمبي والترام" بجانب عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة على رأسهم محمد مصيلحي وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن وأحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب والنواب عن أحزاب حماة الوطن ومستقبل وطن والوفد والعدل ،

وفي بداية الجلسة الحوارية التي أدارها  الإعلامي هاني حتحوت أشاد الكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة بالنائب محمد مجاهد ، مؤكداً على أنه لا يفوت فرصة إلا ويستغلها للعمل على خدمة الرياضة المصرية ودعم الشباب المصري وخير مثال على ذالك أنه استغل الليلة الرمضانية وحفل الإفطار لمناقشة قضايا اندية محافظة الإسكندرية ، مؤكداً ثقته بأن التعاون بينه وبين لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب متمثلة في رئيسها ستكون لهم نتائج إيجابية للغاية لصالح الرياضة المصرية والشباب .

ومن جانبه رحب محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بالكابتن جوهر نبيل ، مثمناً اختياره لمحافظة الإسكندرية في مستهل جولاته بالمحافظات لمتابعة العمل بمراكز الشباب ، مؤكداً على أن الوزير صاحب رؤية جيدة من شأنها أن ترفع من مستوى الرياضة المصرية وتساهم في دعم شبابنا .

كما رحب "مجاهد" بمحافظ الإسكندرية والذي تفائل الجميع بمجرد توليه مهام المنصب خاصة أنه ليس بغريب على محافظة الإسكندرية ، مشيداً بالتعاون الكبير بين نواب محافظة الإسكندرية وقطاع غرب الدلتا  خلال الفترة الماضية والعمل لخدمة المواطنين ومساعدتهم .

فيما أشاد محمد مصيلحي وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بفكرة رئيس لجنة الشباب والرياضة لمناقشة مشاكل أندية الإسكندرية بحضور المسئول الأول عن الرياضة في مصر وهو الكابتن جوهر نبيل بجانب محافظ الإسكندرية قائلاً له "أنت معلم يا مجاهد" .

جوهر نبيل تحديات الاندية الشعبية رياضة البرلمان

