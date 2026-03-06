أول كاوتش سيارة شتوي يتمدد مع انخفاض الحرارة

شهد قطاع صناعة الإطارات تحولًا تقنيًا هو الأكبر منذ اختراع الإطار الهوائي في نهاية القرن التاسع عشر؛ حيث كشفت شركة "نوكيان تايرز" عن إطلاق إطارها الثوري الجديد “هكابليتا 01”.

ويعد هذا الابتكار أول إطار شتوي مخصص للإنتاج التجاري في العالم يتمتع بالقدرة على التكيف تلقائيًا مع التغيرات في درجات الحرارة عبر إبراز أو سحب مساميره المعدنية ذاتيًا.

وتهدف هذه التقنية إلى توفير أقصى درجات التماسك على الجليد مع تقليل تآكل الطرق عند تحسن حالة الجو؛ مما يمثل طفرة حقيقية في معايير السلامة والاستدامة المتبعة عالميًا.

تكنولوجيا التكيف عند الطلب: أمان فائق واستدامة ملموسة

يعتمد إطار "هكابليتا 01" على نظام تفاعلي هو الأول من نوعه الذي يسمح بإشراك المسامير آليًا عند الطلب؛ حيث تستجيب هذه المسامير فور انخفاض درجات الحرارة لتعزيز الثبات على الطرقات الزلقة.

ومنذ استبدال الإطارات القطرية للإطارات القديمة، لم يشهد السوق ابتكارًا بهذا الحجم يجمع بين تقنيات المطاط الصناعي المتقدمة والأنظمة الذكية.

وتساهم هذه الآلية في تقليل الاعتماد على المطاط الطبيعي وزيادة عمر الإطار الافتراضي؛ حيث تنسحب المسامير للداخل عند القيادة على الأسفلت الجاف؛ مما يحمي سطح الطريق من التلف غير الضروري ويقلل الضوضاء.

التوافر العالمي وخطط التوسع في أسواق الشمال لعام 2026

كشفت الشركة أن الإطار الجديد سيكون متاحًا تجاريًا بدءًا من خريف عام 2026، مستهدفًا بشكل أساسي دول الشمال وأمريكا الشمالية حيث تشتد قسوة الشتاء.

ويمثل هذا المنتج نقلة نوعية تضاف إلى قائمة الإنجازات الكبرى في تاريخ الإطارات، مثل تقنية "السير بدون هواء" (Airless tires) وإطارات “رن فلات”.

ومع توجه العالم نحو المركبات الكهربائية التي تتطلب إطارات ذات كفاءة عالية وتماسك استثنائي، تراهن "نوكيان" على أن "هكابليتا 01" سيصبح المعيار الذهبي للقيادة الآمنة في المناطق القطبية، موفرًا حماية فائقة للسائقين في أصعب الظروف المناخية.