قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
50 سفينة فرنسية عالقة بسبب الأزمة الإيرانية
"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو
ارتفاع أسعار الطاقة.. الهند تقرر زيادة إنتاج الغاز المسال إلى أقصى حد
بالأرقام.. أسبوع من الشلل الجوي في مطارات المنطقة بإلغاء 19 ألف رحلة
ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على شيراز إلى 20 قتـ.يلا و30 مصابا
أسعار الذهب الآن في مصر
مقـ.تل موظفين بمركز إسعاف في هجوم أمريكي إسرائيلي على شيراز
400 جنيه إضافية| قائمة أسعار السلع التموينية خلال منحة شهر مارس 2026
صحة الاحتلال: نقل 1619 شخصا إلى المستشفيات منذ بدء عملية زئير الأسد
ترامب: أرغب في قائد يتمتع بالكفاءة لإيران
هل على الحائض إذا طهرت فى نهار رمضان أن تمسك بقية اليوم؟.. الإفتاء تجيب
جيش الاحتلال يعلن تنفيذ 26 غارة في الضاحية الجنوبية ببيروت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أول كاوتش سيارة شتوي يتمدد مع انخفاض الحرارة

كاوتش سيارة
كاوتش سيارة
عزة عاطف

شهد قطاع صناعة الإطارات تحولًا تقنيًا هو الأكبر منذ اختراع الإطار الهوائي في نهاية القرن التاسع عشر؛ حيث كشفت شركة "نوكيان تايرز" عن إطلاق إطارها الثوري الجديد “هكابليتا 01”. 

ويعد هذا الابتكار أول إطار شتوي مخصص للإنتاج التجاري في العالم يتمتع بالقدرة على التكيف تلقائيًا مع التغيرات في درجات الحرارة عبر إبراز أو سحب مساميره المعدنية ذاتيًا. 

وتهدف هذه التقنية إلى توفير أقصى درجات التماسك على الجليد مع تقليل تآكل الطرق عند تحسن حالة الجو؛ مما يمثل طفرة حقيقية في معايير السلامة والاستدامة المتبعة عالميًا.

تكنولوجيا التكيف عند الطلب: أمان فائق واستدامة ملموسة

يعتمد إطار "هكابليتا 01" على نظام تفاعلي هو الأول من نوعه الذي يسمح بإشراك المسامير آليًا عند الطلب؛ حيث تستجيب هذه المسامير فور انخفاض درجات الحرارة لتعزيز الثبات على الطرقات الزلقة. 

ومنذ استبدال الإطارات القطرية للإطارات القديمة، لم يشهد السوق ابتكارًا بهذا الحجم يجمع بين تقنيات المطاط الصناعي المتقدمة والأنظمة الذكية. 

وتساهم هذه الآلية في تقليل الاعتماد على المطاط الطبيعي وزيادة عمر الإطار الافتراضي؛ حيث تنسحب المسامير للداخل عند القيادة على الأسفلت الجاف؛ مما يحمي سطح الطريق من التلف غير الضروري ويقلل الضوضاء. 

التوافر العالمي وخطط التوسع في أسواق الشمال لعام 2026

كشفت الشركة أن الإطار الجديد سيكون متاحًا تجاريًا بدءًا من خريف عام 2026، مستهدفًا بشكل أساسي دول الشمال وأمريكا الشمالية حيث تشتد قسوة الشتاء. 

ويمثل هذا المنتج نقلة نوعية تضاف إلى قائمة الإنجازات الكبرى في تاريخ الإطارات، مثل تقنية "السير بدون هواء" (Airless tires) وإطارات “رن فلات”. 

ومع توجه العالم نحو المركبات الكهربائية التي تتطلب إطارات ذات كفاءة عالية وتماسك استثنائي، تراهن "نوكيان" على أن "هكابليتا 01" سيصبح المعيار الذهبي للقيادة الآمنة في المناطق القطبية، موفرًا حماية فائقة للسائقين في أصعب الظروف المناخية. 

كاوتش إطار شتوي ذكي إطارات نوكيان هكابليتا 01 أسعار إطارات Nokian 2026 تقنية المسامير المتغيرة إطارات السيارات العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

كريم فؤاد

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد

منحة عيد الفطر 2026

1500 جنيه في انتظارك .. موعد صرف منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة

الحادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

كريم فواد

هترجع أقوى.. نجم الزمالك يوجه رسالة مؤثرة لكريم فؤاد بعد إصابته

حريق النادي الأهلي

ألسنة اللهب أعلى سور النادي .. حريق في الأهلي مدينة نصر | صور

ترشيحاتنا

وننسي اللي كان

وننسى اللي كان الحلقة 16.. شقيقة ياسمين عبد العزيز مصابة بالسرطان

محمد سامي

محمد سامي لـ عمرو سعد: ألف مبروك مسلسل “إفراج” رقم 6

رانيا فريد شوقي

عمل متكامل.. رانيا فريد شوقي تشيد بمسلسل "عين سحرية"

بالصور

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد