عيد الفطر المبارك .. طرق حجز تذاكر القطارات وجه بحري وقبلي
حرب إيران.. معسكر منتخب مصر في مارس يواجه شبح الإلغاء
شاهد.. الفريق كامل الوزير يدلي بصوته في انتخابات نقابة المهندسين
من بدر إلى فتح مكة.. لماذا ارتبط شهر رمضان بأعظم الانتصارات في التاريخ الإسلامي؟
حالة الطقس اليوم الجمعة 6 مارس 2026 ودرجات الحرارة المتوقعة
الملكة تربعت على العرش.. شقيق ياسمين عبد العزيز يشيد بها في دراما رمضان
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 6-3-2026
وجع قلبي.. شمس البارودي بعد مشاهدتها مسلسل أصحاب الأرض
الصحفيين تفتح باب التسجيل لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية
بدء موجة جديدة من الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت
مصر تسعى لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالات الاستثمار مع كوريا الجنوبية
مصر تسعى لتعزيز مسارات التنمية ورفع كفاءة الاستثمار العام مع الأمم المتحدة
فورد تستدعي 605 آلاف سيارة دفع رباعي بسبب مشكلة خطيرة

عزة عاطف

تواجه شركة "فورد" أزمة جديدة تتعلق بالجودة في عام 2026، حيث أعلنت عن استدعاء ضخم يشمل أكثر من 604,533 سيارة من طرازات الدفع الرباعي والكروس أوفر. 

ويأتي هذا الاستدعاء بسبب خلل فني في محركات مساحات الزجاج الأمامي، وهو مشكل ظهرت بوادره الأولى قبل نحو خمس سنوات. 

وأوضحت الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة (NHTSA) أن هذا العيب قد يؤدي إلى توقف المساحات عن العمل بشكل مفاجئ؛ مما يحجب الرؤية عن السائق ويزيد من مخاطر وقوع الحوادث، خاصة في ظل الظروف الجوية القاسية المتوقعة لهذا العام. 

الطرازات المتأثرة: فورد ولينكولن تحت مجهر الاستدعاء

يشمل الاستدعاء مجموعة من الطرازات الأكثر مبيعًا للشركة المصنعة في الفترة ما بين عامي 2020 و2022، وهي “فورد إكسبلورر”، و"فورد إسكيب"، بالإضافة إلى شقيقاتها الفاخرة من علامة لينكولن وهما “كورسير” و"أفياتور". 

والمثير للجدل هو أن العملاء بدأوا في تقديم شكاوى حول هذا الخلل منذ عام 2021، إلا أن إجراءات الاستدعاء الشاملة لم تأخذ مجراها الرسمي إلا مؤخرًا. 

ويشير الخبراء إلى أن تأخر الاستجابة قد يضع الشركة في موقف محرج أمام المنظمين، خاصة مع تزايد الضغوط لتحسين معايير الأمان المتبعة في خطوط الإنتاج.

فورد تتصدر قائمة الاستدعاءات عالميًا في مطلع عام 2026

مع مرور ثلاثة أشهر فقط من عام 2026، تواصل "فورد" تصدر قائمة شركات السيارات الأكثر إصدارًا للاستدعاءات حول العالم، حيث سجلت حتى الآن 14 استدعاءً رسميًا. 

هذا الرقم يتجاوز بمراحل أقرب منافسيها مثل "تويوتا" و"هيونداي" اللتين سجلتا 5 استدعاءات لكل منهما؛ مما يضع علامة "البلو أوفال" تحت ضغط هائل لتحسين سلاسل الإمداد وعمليات فحص الجودة. 

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الإصلاح الفعلي وتوفير قطع الغيار البديلة في شهر مايو المقبل، مما يعني أن الملاك سيضطرون للانتظار لفترة إضافية قبل تأمين مركباتهم. 

