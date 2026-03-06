مباحثات مصرية كورية لدعم الاستثمار والتكنولوجيا وإطلاق مفاوضات الشراكة الاقتصادية

التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تشوي بيونغ سون، القائم بأعمال سفارة جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعة، وذلك في إطار دعم العلاقات الاقتصادية المشتركة وتحديد فرص استثمارية قابلة للتنفيذ في القطاعات ذات الأولوية بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وكوريا الجنوبية.

وأكد الوزير أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية تشهد تطورًا ملحوظًا خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى وجود فرص واسعة لتعزيز التعاون في عدد من المجالات الحيوية، من بينها الاستثمار والصناعة ودعم الشركات الناشئة ورأس المال المخاطر والمشروعات الصناعية الكبرى.

وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل على تحويل محاور التعاون المقترحة إلى فرص استثمارية ومشروعات قابلة للتنفيذ، موضحًا أن عددًا من الجهات المصرية قدم بالفعل مقترحات أولية يجري تطويرها وتحويلها إلى برامج عمل تفصيلية بأهداف وآليات واضحة.

وأوضح الوزير أن التعاون بين البلدين يمتد كذلك إلى تعزيز التجارة البينية وزيادة فرص التصدير، خاصة في القطاعات التي تستهدف الدولة تعميق التصنيع المحلي فيها، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير.

وأضاف أن مجالات التعاون تشمل تنظيم حركة التجارة والرقابة على الصادرات والواردات، وتطوير نظم إدارة المخاطر، وتبادل البيانات التجارية وفق أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب الاستفادة من التجربة الكورية في دعم وتنمية الصادرات والترويج التجاري، فضلًا عن التعاون بين هيئات الترويج التجاري لفتح أسواق جديدة وتنظيم المعارض والفعاليات الدولية.

وأشار الدكتور محمد فريد صالح إلى أن اللقاء تناول كذلك المقترحات المقدمة من الجانب الكوري في مجالات البطاقات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والابتكار والتعاون الصناعي، موضحًا أن الجهات المصرية تدرس هذه المقترحات حاليًا لتحويلها إلى برامج ومبادرات عملية تسهم في دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

ولفت الوزير إلى التوجه نحو إطلاق مفاوضات اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين مصر وكوريا الجنوبية خلال العام الجاري، وذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم لإعداد المفاوضات، مؤكدًا أن هذا الاتفاق من شأنه دعم تدفقات الاستثمار وتعزيز التجارة الثنائية بين البلدين.

من جانبه، أكد تشوي بيونغ سون أن كوريا الجنوبية تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى تشكيل فريق عمل مشترك عقب زيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى مصر لمتابعة تنفيذ المبادرات المشتركة. كما أعرب عن تطلع الشركات الكورية إلى توسيع استثماراتها في السوق المصري، لا سيما في القطاعات الصناعية والتكنولوجية والتصديرية، بما يدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويعزز آفاق التعاون الاقتصادي المشترك.