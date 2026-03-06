أحمد رضوان يطارد أحمد أمين في النص التاني

خطا الفنان الصاعد أحمد رضوان خطوة جديدة نحو عالم الكوميديا من خلال المسلسل الرمضاني النص التاني، حيث ظهر في الحلقة الأولى في دور ضابط يُدعى شعراوي، المكلّف بالبحث عن النص، الذي يؤدي دوره أحمد أمين، بعدما تحوّل الأخير إلى بطل شعبي يقاوم سلطات الاحتلال الإنجليزي في مصر خلال أربعينيات القرن الماضي.

ويبدو أن شعراوي (أحمد رضوان) يسعى إلى إثبات نفسه في عمله كضابط من خلال القبض على النص، إذ ظهر حريصًا على الظهور أمام مديره بمظهر القادر على إنجاز هذه المهمة الصعبة التي عجزت القوات عن تنفيذها بعد تمكن النص من الهرب، قائلاً: "إزاي يا فندم أبقى موجود ومتبعتنيش في مأمورية مهمة زي دي؟"

تدور أحداث المسلسل حول النص الذي يعيش مطاردًا من السلطات برفقة زوجته وابنه، قبل أن يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع الألمان ضد الاحتلال الإنجليزي، ما يدفعه إلى جمع فريقه من جديد لخوض مهمة صعبة وسط عالم مضطرب تدور أحداثه في أربعينيات مصر. فهل ينجح الفريق في إتمام المهمة بسلام، أم تقودهم الأحداث إلى مفاجآت تفوق قدرتهم على المواجهة؟



مسلسل النص التاني من تأليف شريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش ، وإخراج حسام علي، ويشارك في المسلسل إلى جانب أحمد رضوان كل من: أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، ميشيل ميلاد، وبسمة، وهو من إنتاج أروما استوديوز.