قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتفقد سفن التغويز وصوامع عتاقة .. غدا
إصابة ابن وزير المالية في حكومة الاحتلال بجروح على الحدود مع لبنان
إبراهيم عمران يشكو تجاهل الوسط الفني: لا أحد يسأل علي... ومش عضو نقابة.. آكل بيتي وولادي منين؟
الأهلي بيطارده.. تحذير شديد اللهجة لنجوم الزمالك قبل مواجهة الاتحاد
الجبلي: رسائل الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية حاسمة وتحمي الأمن الغذائي
وزير الري: إنشاء مدارس فنية تكنولوجية لمعالجة وتحلية المياه
أمريكا تستعين بأوكرانيا لمواجهة المسيرات الإيرانية
الطاقة الدولية: النفط متوفر بالسوق.. والمشكلة تكمن في الخدمات اللوجستية
التموين تعلن مد فترة فترة الأوكازيون الشتوي حتى يوم 21 مارس
الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودا للوساطة.. ولا نتردد في الدفاع عن كرامة بلدنا
الصحة: افتتاح وتجهيز 10 أقسام ووحدات علاج طبيعي جديدة في 7 محافظات
التضامن: اتساع الفجوة العلاجية بين مرضى الإدمان من الإناث عالميا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد رضوان يطارد أحمد أمين في النص التاني

أحمد رضوان
أحمد رضوان

خطا الفنان  الصاعد أحمد رضوان خطوة جديدة نحو عالم الكوميديا من خلال المسلسل الرمضاني النص التاني، حيث ظهر في الحلقة الأولى في دور ضابط يُدعى شعراوي، المكلّف بالبحث عن النص، الذي يؤدي دوره أحمد أمين، بعدما تحوّل الأخير إلى بطل شعبي يقاوم سلطات الاحتلال الإنجليزي في مصر خلال أربعينيات القرن الماضي.
ويبدو أن شعراوي (أحمد رضوان) يسعى إلى إثبات نفسه في عمله كضابط من خلال القبض على النص، إذ ظهر حريصًا على الظهور أمام مديره بمظهر القادر على إنجاز هذه المهمة الصعبة التي عجزت القوات عن تنفيذها بعد تمكن النص من الهرب، قائلاً: "إزاي يا فندم أبقى موجود ومتبعتنيش في مأمورية مهمة زي دي؟"
تدور أحداث المسلسل حول النص الذي يعيش مطاردًا من السلطات برفقة زوجته وابنه، قبل أن يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع الألمان ضد الاحتلال الإنجليزي، ما يدفعه إلى جمع فريقه من جديد لخوض مهمة صعبة وسط عالم مضطرب تدور أحداثه في أربعينيات مصر. فهل ينجح الفريق في إتمام المهمة بسلام، أم تقودهم الأحداث إلى مفاجآت تفوق قدرتهم على المواجهة؟


مسلسل النص التاني من تأليف شريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش ، وإخراج حسام علي، ويشارك في المسلسل  إلى جانب أحمد رضوان كل من: أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، ميشيل ميلاد، وبسمة، وهو من إنتاج أروما استوديوز.

أحمد رضوان النص التاني مسلسل النص التاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

المقاولون

رد فعل غير متوقع من المقاولون العرب بعد الخسارة أمام الأهلي.. اديني عقلك

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

الدعاء

دعاء ثالث جمعة من رمضان.. 8 كلمات فيها العجب

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

ترشيحاتنا

حسين الشحات و أفشة

حسين الشحات لـ أفشة: كل سنة وانت طيب يا أخويا

حمزة عبدالكريم

الأزمة إنتهت.. نجم الأهلي يشارك في مباريات برشلونة رسميا

ريال مدريد

10 نجوم سوبر.. لعنة الإصابات تضرب ريال مدريد قبل مواجهة سيلتا فيجو

بالصور

سلوى خطاب: ركزت في "المتر سمير" على البعد النفسي للشخصية| خاص

سلوى خطاب
سلوى خطاب
سلوى خطاب

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد