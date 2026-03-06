قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد خناقة الأعلى مشاهدة.. صبري فواز: ربنا يرحم شباك التذاكر

محمد بدران   -  
ميرنا محمود

أثارت حرب التصريحات حول الأكثر مشاهدة في سباق رمضان بين الفنان عمرو سعد والمخرج محمد سامي جدلاً واسعاً خلال الساعات الأخيرة الماضية في الوسط الفني.

وكتب الفنان صبري فواز عبر حسابه على فيسبوك "الحاج ( شباك التذاكر ) الله يرحمه.. لما كان عايش كانت كلمته سيف على كل الحتة.. و ما كانش أي حد يجرؤ يقول انا رقم واحد - انا أعلى مشاهدة.. لأن الحاج بس، هو اللي يقول.. الله يرحمك يا حاج.. من بعدك المهرة وطيت.. وكله بيعمل فارس".

يذكر أن الساعات الأخيرة حدثت فيما يشبه الخناقة، أو معركة كلامية بين الفنان عمرو سعد والمخرج محمد سامي على صاحب المسلسل الأعلى مشاهدة في رمضان، حيث بدأها الفنان عمرو سعد حيث هاجم كل من روج أن مسلسله متصدر المشاهدات، ونشر تقارير وصفها بالمعتمدة وغير المزورة تؤكد أن مسلسله إفراج هو المتصدر.

فيما خرج بعد ذلك المخرج محمد سامي للجمهور عبر فيديو مصور بسيارة فارهة مرتديا أفخم الملابس ليدافع عن مسلسل زوجته "الست موناليزا" مؤكدا أن الأرقام تؤكد أن مسلسلها هو المتصدر، ساخرا من محاولات الآخرين تكذيب هذا الأمر، لتدخل الفنانة ياسمين عبد العزيز بطلة مسلسل "وننسى اللي كان" على خط النار، ونشرت صورتها برفقة أم الإعلامية شيماء جمال، وعلقت ساخرة: "صورة يمكنك سماعها".

