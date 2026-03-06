قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

روشتة لختم القرآن أكثر من مرة خلال النصف الثاني من رمضان.. لا تفوت الفرصة

روشتة لختم القرآن
روشتة لختم القرآن
أحمد سعيد

مع بداية النصف الثاني من رمضان يحرص كثير من المسلمين على المحافظة على روشتة لختم القرآن الكريم أكثر من مرة خلال النصف الثاني من رمضان لتعويض ما فاتهم في الأيام الأولى من الشهر الكريم، خاصة قراءة القرآن الكريم وختمه أكثر من مرة طلبا للأجر والثواب. 

ومع اقتراب العشر الأواخر من رمضان يزداد البحث عن روشتة لختم القرآن الكريم أكثر من مرة خلال النصف الثاني من رمضان لتنظيم الوقت والالتزام بخطة تساعد على ختم القرآن أكثر من مرة في رمضان. 

ونعرض في السطور التالية روشتة لختم القرآن الكريم أكثر من مرة خلال النصف الثاني من رمضان، عبر خطوات سهلة تساعد على المداومة على التلاوة واستثمار الأوقات المباركة في تلاوة القرآن وختمه قبل نهاية رمضان.

روشتة لختم القرآن الكريم أكثر من مرة خلال النصف الثاني من رمضان

لختم القرآن الكريم أكثر من مرة في النصف الثاني من رمضان فإنه لابد من مضاعفة الورد اليومي ليصبح قراءة جزئين أو قراءة من 40 إلى 60 صفحة يوميا. 

ويمكن لمن يريد ختم القرآن أكثر من مرة في النصف الثاني من رمضان تقسيم القراءة من 8 صفحات قبل وبعد كل صلاة مفروضة، أو قراءة 4 أجزاء يومياً بحيث يكون قرأ جزءًا كل 6 ساعات لتختم القرآن الكريم مرتين خلال الـ 15 يوماً الأخيرة.

طريقة ختم القرآن في رمضان خلال أسبوع

يمكن لمن يرغب في ختم القرآن الكريم خلال أسبوع أن يتبع هذا الجدول اليومي:

  • اليوم الأول: سورة الفاتحة، وسورة البقرة، وسورة آل عمران، وسورة النساء.
  • اليوم الثاني: من سورة المائدة إلى نهاية سورة التوبة.
  • اليوم الثالث: من سورة يونس إلى نهاية سورة النحل.
  • اليوم الرابع: من سورة الإسراء إلى نهاية سورة الفرقان.
  • اليوم الخامس: من سورة الشعراء إلى نهاية سورة يس.
  • اليوم السادس: من سورة الصافات إلى نهاية سورة الحجرات.
  • اليوم السابع: من سورة ق إلى نهاية سورة الناس.

أقل مدة لختم القرآن في رمضان

أوضح الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أقل مدة لختم القرآن الكريم هي ثلاثة أيام، وهي المدة التي يمكن أن يتحقق فيها الختم وفقًا للظروف العادية، لمن أراد مضاعفة الأجر والثواب.

طريقة ختم القرآن بسهولة في رمضان

من جانبه، أشار الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن علماء القراءات أكدوا إمكانية قراءة جزء من القرآن خلال نصف ساعة فقط، دون الإخلال بأحكام التجويد.

وأضاف أن بعض كتب التراث ذكرت أن الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني أشار في كتاب "فتح الباري" إلى أن الصحابي عثمان بن عفان رضي الله عنه قرأ القرآن كاملاً في ليلة واحدة في ركعة واحدة. كما أن الإمام الشافعي كان معروفًا بكثرة تلاوته، حيث قيل إنه كان يختم القرآن 60 مرة خلال شهر رمضان، وهو ما يعكس مدى تعلق السلف الصالح بالقرآن في هذا الشهر الفضيل.

فضل ختم القرآن في رمضان

رمضان هو شهر القرآن، فقد قال الله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾، كما جاء في آيات أخرى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾، و**﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾**.

وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "كان رسول الله ﷺ أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله ﷺ حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة" (متفق عليه).

كما روى الإمام مسلم عن السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها أن النبي ﷺ أخبرها بأن جبريل كان يعارضه القرآن مرة كل عام، وفي العام الذي توفي فيه عارضه مرتين، وهو ما يعكس أهمية تلاوة القرآن ومراجعته خلال الشهر الفضيل.

