معتمد جمال يشيد بجماهير الزمالك بعد الفوز على الاتحاد السكندري في الدوري
حريق ضخم بمكاتب ومستودعات شركتي هاليبرتون وكيه بي آر الأمريكيتين بالعراق
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري
المصري يحسم ديربي القناة بثنائية نظيفة أمام الإسماعيلي في الدوري
توك شو| هجمات تستهدف مطار البصرة.. وكيل الأزهر يكشف لـ ساعة الفطار تفاصيل توزيع 10 آلاف وجبة
موعد أذان الفجر السبت 17 رمضان في مصر.. اعرف وقت السحور والإمساك
شاشة جالاكسي S26 ألترا تثير قلق المستخدمين أمام S25 ألترا: ما القصة؟
أسعار كعك العيد 2026 في المحلات المختلفة.. دليل شامل من 150 حتى 3000 جنيه
إيمان عز الدين: خسارتنا أحيانا تكون تمهيدا لأشياء أو أناس أفضل نستحقهم
التعادل السلبي يحسم مواجهة الجونة ووادي دجلة بالدوري
نيلي كريم تشيد بـ عين سحرية.. وباسم سمرة يرد عليها
الزمالك يعزز صدارته للدوري بالفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

بركة رمضان يواصل التربع على السوشيال ميديا لليوم الـ 14 على التوالي

عبد الخالق صلاح

واصل هاشتاج #بركه_رمضان_مع_مستقبل_وطن تصدر منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع عرض الحلقة الرابعة عشرة من برنامج بركة رمضان الذي يقدمه الفنان سامح حسين عبر شاشة dmc، وبرعاية حزب مستقبل وطن، وسط تفاعل واسع من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يواصل البرنامج تحقيق حضور قوي منذ بداية الموسم الرمضاني.

وشهدت الحلقة الرابعة عشرة زيارة فريق البرنامج إلى محافظة السويس، حيث التقى بعدد من الأهالي وعرض مجموعة من الحالات الإنسانية المؤثرة، في أجواء مليئة بالمشاعر والفرحة بعد تحقيق أحلام عدد من البسطاء وتقديم الدعم لهم، في مشاهد إنسانية لاقت تفاعلًا كبيرًا من المشاهدين.

وخلال الحلقة، قدم البرنامج مجموعة من الهدايا والمساعدات الإنسانية، حيث حصل حسام على عمرة له ولزوجته ووالدته، بالإضافة إلى 100 ألف جنيه، فيما امتدت الفرحة إلى جيرانه أيضًا، حيث حصل أحمد المصري على ثلاجة وشاشة، بينما حصلت الست منال على غسالة وعمرة.

كما شملت الهدايا الأستاذة انتصار التي حصلت على ثلاجة لجهاز ابنها واستكمال جهاز العريس، إلى جانب 30 ألف جنيه، فيما حصلت ابنتها على عمرة، بينما حصلت كل من نجلاء وعبير على عمرة لكل منهما، بالإضافة إلى 30 ألف جنيه مساعدة.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحتوى البرنامج، مؤكدين أنه يعكس روح التكافل والتعاون بين أبناء المجتمع، ويبرز الدور المجتمعي الذي يقدمه حزب مستقبل وطن في دعم المبادرات الإنسانية، ليواصل برنامج بركة رمضان حضوره القوي كأحد أبرز البرامج الإنسانية في الموسم الرمضاني.

هاشتاج بركه_رمضان مستقبل_وطن منصات التواصل الاجتماعي

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

طقس عيد الفطر 2026

الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو

زيزو

ناقد رياضي يفتح النار علي زيزو: بلاش تعيش علينا انت لا شكل ولا لون ولا طعم

حالة الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة .. عودة الأمطار وتحذيرات من الأجواء الباردة ليلا

النادي الأهلي

فرصة أخيرة.. توروب يظهر العين الحمرا لمهاجم الأهلي السوبر

إسلام فتحي

إسلام فتحي مدرب المقاولون يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره..ماذا حدث؟

مسلسل درش

مسلسل درش الحلقة 17.. مصطفى شعبان يعاني من نوبات الاكتئاب والفصام

سحور الحريري

تيكا هم .. ليلة طربية لنجوم الأغنية في سحور الحريري |صور

كريم محمود عبدالعزيز

مسلسل المتر سمير الحلقة 2 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل فى صراع جديد بسبب قضية إثبات نسب

برج العذراء حظك اليوم السبت 7 مارس 2026 .. لا تبالغ في التفكير

برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026.. لا تؤجل قراراتك المهمة

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 7 مارس 2026 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك

مايا دياب

نطيت من الطيارة وهموت فجأة .. مايا دياب تروي قصة مثيرة وتوقعا صادما

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

