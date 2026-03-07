قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتعافون بمراكز صندوق مكافحة الإدمان يهدون وزيرة التضامن فانوس رمضان
الرئيس السيسي يهنئ غانا بمناسبة الاحتفال بذكري يوم الاستقلال
ترامب يعلق على اعتذار بزشكيان: إيران استسلمت لجيرانها بفضل هجومنا
مدبولي من السويس: الدولة حريصة على تأمين احتياجات المواطنين من القمح وتطوير قدراتنا التخزينية
الكوماندوز الإسرائيلي يفشل في لبنان.. عملية البحث عن الطيار المفقود تصطدم بالمقاومة
ترامب يحذر: إيران ستتعرض لضربة قوية اليوم
بشكل عاجل.. حماية المستهلك يستدعي سيارات "اوبل" من انتاج 2007 وحتى 2019
تصعيد ناري من ترامب: اليوم ستُضرب إيران ضرباً مبرحا
الأمن العام الأردني: إصابة 14 شخصًا بسبب سقوط أجسام وشظايا
إيران دمرت نظام رادار أمريكياً هاماً بقيمة 300 مليون دولار في الخليج
وزيرة التضامن تشهد تخريج دفعة جديدة لـ متعافيات الإدمان بمشروع "حياة كريمة"
وزير الاستثمار: 3 أولويات لتحسين بيئة الأعمال.. وصناديق لدعم رواد الأعمال
برلمان

السبكي: تطوير التعليم وإعداد الكوادر ركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة

أحمد السبكي - عضو مجلس النواب
أحمد السبكي - عضو مجلس النواب
أميرة خلف

أكد الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب، أن الرسائل التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية تعكس بوضوح حجم الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لملف بناء الإنسان، باعتباره المدخل الحقيقي لبناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات وصناعة مستقبل أكثر استقرارا وتقدما.

وقال «السبكي» إن الدولة المصرية أدركت مبكرا أن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق فقط من خلال المشروعات والبنية التحتية، بل تعتمد في جوهرها على إعداد الإنسان القادر على إدارة هذه المشروعات والحفاظ على مكتسبات الدولة، وهو ما يفسر الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لتطوير منظومة التعليم والتدريب والتأهيل في مختلف المؤسسات.

وأوضح عضو مجلس النواب أن حديث الرئيس عكس رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى إعداد جيل يمتلك الوعي الوطني والقدرة على التفكير والتحليل، إلى جانب امتلاك المهارات اللازمة للتعامل مع التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري هو الضمانة الحقيقية لاستدامة عملية التنمية.

وأضاف «السبكي» أن تطوير البرامج التعليمية داخل الأكاديمية العسكرية المصرية والاستعانة بخبرات علمية في مجالات علم النفس والاجتماع يعكس توجها حديثا نحو إعداد قيادات شابة تمتلك الشخصية المتوازنة والقدرة على اتخاذ القرار، لافتا إلى أن هذا النهج يعزز من قدرة المؤسسات الوطنية على إنتاج كوادر مؤهلة لقيادة الدولة في المستقبل.

وأشار إلى أن تأكيد الرئيس على ترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص في اختيار الدارسين داخل الأكاديمية العسكرية يبعث برسالة مهمة للشباب مفادها أن معيار التقدم والنجاح في الدولة المصرية يقوم على الكفاءة والاجتهاد، وهو ما يعزز قيم الانتماء ويحفز الأجيال الجديدة على العمل والاجتهاد من أجل خدمة الوطن.

وشدد الدكتور أحمد السبكي على أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة متكاملة لصناعة الكوادر القادرة على قيادة مؤسساتها بكفاءة، مؤكدا أن تأهيل المعلم وتطوير العملية التعليمية يمثلان حجر الأساس في عملية بناء الوعي لدى الشباب، لأن المعلم يظل أحد أهم عناصر تشكيل شخصية الأجيال الجديدة وصناعة مستقبل الوطن.

واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته بالتأكيد على أن ما تشهده مصر اليوم من اهتمام غير مسبوق بإعداد الكوادر الشابة يعكس إيمان القيادة السياسية بأن الاستثمار الحقيقي يكمن في الإنسان، وأن بناء العقول الواعية هو الطريق الأقصر لضمان استقرار الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية.

