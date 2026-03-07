قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يصدر إنذاراً عاجلاً لسكان جنوب لبنان بالإخلاء الفوري
الصحة: تقرير أسبوعي يرصد تقدمًا ملحوظًا في المشروعات القومية خلال الأسبوع الأول من مارس 2026
مدارس ووحدات سكنية.. إيران تكشف حصيلة أضرار استهداف المنشآت المدنية خلال الحرب
حزب الله يستهدف موقع بلاط التابع لجيش الاحتلال المستحدث في جنوب لبنان بالصواريخ
بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل
الدفاعات الجوية السعودية تتصدى لمسيرات وصواريخ استهدفت منشآت حيوية
3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر
صواريخ خارقة للتحصينات.. الاحتلال يشن غارات عنيفة على بلدة النبي شيت في لبنان| التفاصيل
مدبولي يسلم عقود وحدات سكنية بحدائق العاصمة لمحدودي ومتوسطي الدخل
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره العراقي تداعيات التصعيد العسكري
شبورة مائية.. حالة الطقس اليوم السبت 7 مارس 2026
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 15 صاروخاً باليستياً و119 طائرة مسيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الإنفاق يسبق الأرباح... هل يدفع ريال مدريد ثمن مرحلة البناء الجديدة وتدعيم الفريق؟

ريال مدريد
ريال مدريد

رغم استمرار مكانته بين أقوى الأندية اقتصاديا في العالم تكشف البيانات المالية الأخيرة لنادي ريال مدريد عن مرحلة جديدة من التحول المالي عنوانها الرئيسي زيادة الإنفاق مقابل تراجع هامش الأرباح.

فالأرقام الصادرة عن التقرير المالي المرحلي للنادي خلال النصف الأول من موسم 2025-2026 تشير إلى أن الإدارة اختارت الدخول في دورة استثمارية أكبر ترتبط بتدعيم الفريق وتجديد عقود نجومه بالتوازي مع استمرار الإنفاق على البنية التحتية وفي مقدمتها مشروع تطوير ملعب سانتياجو برنابيو.

قفزة كبيرة في فاتورة الرواتب

أبرز ما كشفته الأرقام هو الارتفاع الكبير في فاتورة الرواتب التي وصلت إلى 277.5 مليون يورو خلال الفترة بين يوليو وديسمبر 2025 بزيادة تقارب 38 مليون يورو مقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق أي بارتفاع يناهز 16%.

ويرتبط الجزء الأكبر من هذه الزيادة بالفريق الأول لكرة القدم بعدما ارتفعت تكاليف الجهاز الفني واللاعبين بشكل ملحوظ نتيجة التعاقدات الجديدة التي أبرمها النادي خلال الفترة الماضية إلى جانب تجديد بعض العقود المهمة داخل الفريق.

ومن بين الأسماء التي ساهمت في زيادة الإنفاق التعاقد مع المدافع الهولندي دين هويسن والظهير الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد إلى جانب ضم الإسباني ألفارو كاريراس والأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتونو فضلاً عن تجديد عقد قائد الفريق داني كارفاخال.

ووفق التقرير بلغت رواتب فريق كرة القدم وحده 252.5 مليون يورو خلال ستة أشهر فقط وهو رقم يتجاوز ميزانيات رواتب سنوية كاملة لعدد كبير من أندية الدوري الإسباني باستثناء أندية الصف الأول مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد.

الأرباح تتراجع 

في المقابل انعكس هذا التوسع في الإنفاق مباشرة على أرباح النادي فبعد أن سجل ريال مدريد أرباحا قبل الضرائب بلغت 38.3 مليون يورو في الفترة نفسها من موسم 2024-2025 تراجعت الأرباح إلى 6.1 مليون يورو فقط هذا الموسم أي انخفاض بنسبة تقارب 84%.

كما شهدت الإيرادات الإجمالية تراجعا طفيفا لتصل إلى 571.3 مليون يورو خلال ستة أشهر بانخفاض يقارب 18.5 مليون يورو مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. 

ويعود هذا التراجع أساسا إلى انخفاض إيرادات التسويق خاصة مبيعات المتاجر الرسمية التي تراجعت بشكل واضح.

بطولات إضافية 

ورغم الضغوط المالية حصل ريال مدريد على دفعة إيجابية من مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية حيث وصل الفريق إلى الدور نصف النهائي وهو ما وفر للنادي نحو 29.2 مليون يورو من الجوائز المالية ما ساعد في تقليص أثر انخفاض بعض الإيرادات الأخرى.

أما على مستوى الملعب فقد حافظت إيرادات ملعب سانتياجو برنابيو على استقرارها النسبي رغم توقف الحفلات الموسيقية بسبب الخلافات مع السكان المحليين حول الضوضاء.

وبلغت إيرادات الملعب 43 مليون يورو خلال النصف الأول من الموسم مدعومة بزيادة الإقبال على جولات الملعب والتجربة السياحية المرتبطة بالنادي.

ضغوط مالية وديون متزايدة

في الوقت نفسه ارتفعت تكاليف الإهلاك المرتبطة بصفقات اللاعبين إلى 76.6 مليون يورو بزيادة 19 مليون يورو وهو ما يعكس حجم الاستثمارات الأخيرة في سوق الانتقالات.

كما كشفت البيانات أن السيولة النقدية المتاحة لدى النادي كانت محدودة للغاية بنهاية ديسمبر إذ لم تتجاوز 3.5 مليون يورو فقط وهو رقم يبدو ضئيلاً مقارنة بحجم مؤسسة رياضية بحجم ريال مدريد. ويعود ذلك إلى مدفوعات كبيرة مرتبطة بصفقات انتقال اللاعبين إضافة إلى استمرار الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.

ومن أجل تمويل هذه الالتزامات حصل النادي على قروض إضافية بقيمة 55.5 مليون يورو لترتفع الديون المالية الإجمالية إلى نحو 1.336 مليار يورو بنهاية عام 2025 بينما بلغت مدفوعات الفوائد خلال ستة أشهر فقط نحو 43.8 مليون يورو.

الرهان الأكبر للمستقبل

رغم هذه المؤشرات لا تبدو إدارة ريال مدريد قلقة على المدى البعيد إذ ترى أن اكتمال مشروع تطوير ملعب سانتياجو برنابيو سيكون نقطة التحول الأساسية في اقتصاد النادي خلال السنوات المقبلة من خلال زيادة إيرادات الفعاليات والأنشطة التجارية المرتبطة بالملعب.

كما يمتلك النادي خطوط ائتمان تصل إلى 475 مليون يورو لم يستخدم منها سوى نحو 99 مليون يورو حتى الآن ما يمنحه هامشاً مالياً يمكن اللجوء إليه عند الحاجة.

ريال مدريد سانتياجو برنابيو ملعب سانتياجو برنابيو دين هويسن ترنت ألكسندر أرنولد ألفارو كاريراس كارفاخال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

صناعه الجلود

غرفة صناعة الجلود تدعو لتشكيل مجلس أمناء لقطاع الأحذية داخل الروبيكي

صورة ارشيفية

حصاد الاقتصاد| وفرة السلع التموينية.. دعم اجتماعي بـ40.3 مليار جنيه.. وطرح حصة من “مصر لتأمينات الحياة” وتحذيرات من اضطرابات أسواق الطاقة فى أسبوع

جانب من الاجتماع

وزير الاستثمار ورئيس اتحاد الصناعات يتفقان على تعزيز تنافسية القطاع الصناعي ودعم الصادرات

بالصور

محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث

اجتماع بالمحافظة
اجتماع بالمحافظة
اجتماع بالمحافظة

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 11 ندوة توعوية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بمراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

ملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد