الاشتباكات مستمرة| استشهاد 12 شخصاً في غارات على لبنان.. وحزب الله يشتبك مع قوة مُعادية بـ«عيترون»
أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏
أفشة يريد البقاء مع الاتحاد السكندري لهذا السبب.. و«السقا»: صفقات يناير صنعت الفارق داخل الفريق
ضربة موجعة .. إصابة جديدة تُبعد محمد عبد المنعم عن نيس الفرنسي
تعرّض مبنى التأمينات الرئيسي بالكويت لاستهداف.. ومسيرة تصيب خزان وقود بالمطار
هجوم صاروخي على مخبأ ضباط الاستخبارات الأمريكية في السليمانية بالعراق
مواصفات وأسعار إم جي 8 موديل 2026 في السوق السعودي.. صور
تحذير من زلزال مدمر يضرب تركيا تصل قوته إلى 7 ريختر .. تفاصبل
إعادة تنظيم منظومة الاستيراد في مصر.. تعديلات جديدة لضبط السوق وحماية المستهلك
8 شهداء وإصابة 4 في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.. وصفارات الإنذار تدوي بـ «الجليل ونهاريا»
أجواء رمضانية مميزة.. الإسكندرية تحتفل بروح الوحدة والتكاتف في أكبر إفطار جماعي بالمحافظة | شاهد
إيطاليا تتخلّى عن ترامب .. و«ميلوني» تؤكد: روما ليست طرفًا في النزاع ولن نكون
مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول اللبن الرائب بعد الإفطار والسحور؟ | فوائد عديدة

اللبن الرائب
اللبن الرائب
نهى هجرس

يعد شهر رمضان تغييراً جذرياً في مواعيد الوجبات، ودورات النوم، وأنماط شرب الماء، وخيارات الطعام، وقد تؤثر هذه التغييرات على مستوى السكر في الدم، ووظائف الجهاز الهضمي، وتنظيم الطاقة، ويُعدّ اللبن الرائب مكوناً أساسياً في كلٍّ من السحور والإفطار، وله فوائد عديدة أيضاً.

الزبادي والبروبيوتيك وصحة الأمعاء أثناء الصيام

تُعدّ أعراض الجهاز الهضمي، كالشعور بالانتفاخ والإمساك والارتجاع، شائعةً خلال شهر رمضان، ويرجع ذلك على الأرجح إلى تغيرات في مواعيد الوجبات وحجمها وأنماط النوم.

ويُوفّر اللبن الرائب الذي يحتوي على بكتيريا نافعة البروبيوتيك، التي ثبتت فعاليتها في تخفيف الانتفاخ وعدم الراحة في البطن، ودعم وظائف الجهاز الهضمي بشكل عام.

تُشير مجموعة متزايدة من الأبحاث إلى أن الاستهلاك المنتظم للبن الرائب وأنواع الحليب المخمر الأخرى الغنية بالبروبيوتيك يُقدم فوائد تتجاوز صحة الأمعاء، فقد ربطت الأدلة بين تناول منتجات الألبان المخمرة وتأثيرات إيجابية على صحة العظام (بما في ذلك تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام)، وتحسين مؤشرات خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتحسين تنظيم مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري، وتعديل وظائف الجهاز المناعي.

كما أن التشجيع على الإدراج المنتظم للزبادي واللبن الرائب ومنتجات الألبان المخمرة في كل من السحور والإفطار خلال شهر رمضان قد يكون توصية غذائية عملية ومتوافقة مع الأدلة

