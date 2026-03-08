ماذا يحدث للجسم عند تناول اللبن الرائب بعد الإفطار والسحور؟ | فوائد عديدة

يعد شهر رمضان تغييراً جذرياً في مواعيد الوجبات، ودورات النوم، وأنماط شرب الماء، وخيارات الطعام، وقد تؤثر هذه التغييرات على مستوى السكر في الدم، ووظائف الجهاز الهضمي، وتنظيم الطاقة، ويُعدّ اللبن الرائب مكوناً أساسياً في كلٍّ من السحور والإفطار، وله فوائد عديدة أيضاً.

الزبادي والبروبيوتيك وصحة الأمعاء أثناء الصيام

تُعدّ أعراض الجهاز الهضمي، كالشعور بالانتفاخ والإمساك والارتجاع، شائعةً خلال شهر رمضان، ويرجع ذلك على الأرجح إلى تغيرات في مواعيد الوجبات وحجمها وأنماط النوم.

ويُوفّر اللبن الرائب الذي يحتوي على بكتيريا نافعة البروبيوتيك، التي ثبتت فعاليتها في تخفيف الانتفاخ وعدم الراحة في البطن، ودعم وظائف الجهاز الهضمي بشكل عام.

تُشير مجموعة متزايدة من الأبحاث إلى أن الاستهلاك المنتظم للبن الرائب وأنواع الحليب المخمر الأخرى الغنية بالبروبيوتيك يُقدم فوائد تتجاوز صحة الأمعاء، فقد ربطت الأدلة بين تناول منتجات الألبان المخمرة وتأثيرات إيجابية على صحة العظام (بما في ذلك تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام)، وتحسين مؤشرات خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتحسين تنظيم مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري، وتعديل وظائف الجهاز المناعي.

كما أن التشجيع على الإدراج المنتظم للزبادي واللبن الرائب ومنتجات الألبان المخمرة في كل من السحور والإفطار خلال شهر رمضان قد يكون توصية غذائية عملية ومتوافقة مع الأدلة

المصدر times of india