«الشيوخ» يوافق على سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات
وزير التعليم العالي يرد على برلمانية الوفد: لا مانع من ضم مستشفيات الأزهر للمجلس الأعلى للجامعات
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف 400 موقع داخل إيران خلال 24 ساعة
الأزهر يحتفل بذكرى غزوة بدر .. ويؤكد: الإيمان والعمل طريق النصر | صور
قرار من المحكمة في دعوى إقالةحسام حسن وجهازه الفني
قرار جديد من توروب حول كامويش في الأهلي
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة مروحيات أمريكية في الكويت بصواريخ ومسيرات
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة مروحيات أمريكية في الكويت بصواريخ ومسيرات
الجيش الإيراني: استهدفنا حيفا و«تل أبيب» ومراكز وقواعد أمريكية في الكويت
يارا السكري: شخصية روح في مسلسل علي كلاي تمثل تحدٍ كبير والتعاون مع العوضي مريح.. حوار
تفاصيل القبض على طالب عمره 10 سنوات صدم طفلا بدراجة كهربائية ببني سويف
الصحة الإيرانية: مقتل أكثر من 1200 مدني وإصابة 10 آلاف منذ بدء الحرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

رمضان ميقات النصر وترياق القلوب.. لقاء جديد من ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الإمام الحسين

شيماء جمال

شهد مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، انعقاد لقاء جديد من بودكاست «ملتقى الفكر الإسلامي»، برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وإشراف الأستاذ الدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث استضاف الملتقى الأستاذ الدكتور محمد مهنا - أستاذ القانون الدولي بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، في أمسية حوارية أدارها الإعلامي مهند السادات، أعادت إلى الأذهان فلسفة الفتوحات الإسلامية ومعاني مجاهدة النفس في ضوء دلالات الصيام.


وأكد أستاذ القانون الدولي بجامعة الأزهر، أن شهر رمضان لم يكن يومًا قيدًا على حركة الأمة، بل كان دائمًا مصدر قوة ودافعًا للفتوحات وصناعة الحضارة، مشيرًا إلى أنه «بستان البركة» الذي يحيي القلوب ويغذيها من فيض القرآن الكريم.
وتناول اللقاء ذكرى غزوة بدر الكبرى التي شكّلت محطة فارقة في التاريخ الإسلامي، حيث أثبتت أن النصر لا يقاس بالكثرة والعتاد، وإنما بصدق التوكل على الله وقوة اليقين، وهو ما أسّس لقيام الدولة على منظومة من القيم والمبادئ الراسخة.
كما تطرق الحديث إلى محطات مضيئة من تاريخ الأمة تحققت في شهر رمضان المبارك، بدءًا من فتح الأندلس عام 92هـ، مرورًا بانتصار المسلمين على التتار في معركة عين جالوت، وصولًا إلى حرب أكتوبر المجيدة عام 1973م، التي خاضها الجيش المصري في شهر رمضان، مجسدًا انتصار الإرادة والإيمان، ومؤكدًا أن هذا الشهر الكريم ظل عبر التاريخ ميقاتًا للنصر وتجديد العزائم.
وأشار إلى أن أسمى معاني النصر يتمثل في الانتصار على النفس، موضحًا أن الصيام يمثل مشروعًا تربويًّا إلهيًّا لصناعة الإنسان، وأن الجهاد الأكبر هو مجاهدة النفس الأمارة بالسوء، بما يرسخ قيم الإخلاص والرضا ويُسهم في بناء الأفراد والمجتمعات.
واختُتم اللقاء بالتأكيد أن التربية الإيمانية هي أساس الحضارة الحقيقية، وأن شهر رمضان يمثل ترياق التقوى الذي يُسهم في بناء الأمم بصناعة الإنسان الصالح.
وتخللت الأمسية ابتهالات روحانية للمبتهل الشيخ محمد حسن الصعيدي، أضفت على الأجواء مزيدًا من السكينة والروحانية.

رمضان النصر ترياق القلوب ملتقى الفكر الإسلامي مسجد الإمام الحسين الإمام الحسين الصيام

رمضان ميقات النصر وترياق القلوب.. لقاء جديد من ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الإمام الحسين

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

