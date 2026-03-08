آيس في قلب الشارع| القبض على طفلين يروجان مخدرات بالقليوبية

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة بشأن تغيب طفلين بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، أمكن تحديد والد الطفلين (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) وبسؤاله قرر بتغيب نجليه عن المنزل وعدم تقدمه ببلاغ لإنشغاله فى البحث عنهما وعقب نشره إستغاثة بمواقع التواصل الإجتماعى إتصل به هاتفياً أحد الأشخاص (مقاول - مقيم بمحافظة الشرقية) وأفاد بعثوره على الطفلين المُشار إليهما بالشارع محل سكنه وتم إعادتهما له وهما بحالة صحية جيدة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وأخذ تعهد على المذكور بحسن رعاية نجليه.