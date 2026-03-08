قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم العالمي للمرأة.. تمكين ذات الإعاقة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية
السيسي وماكرون يتبادلان الاتصالات حول الأوضاع الإقليمية ويؤكدان أهمية الحلول السلمية
الشيوخ يقر ضم المراكز البحثية والجامعات الأجنبية بقانون المستشفيات الجامعية
ننشر نص كلمة أبو الغيط باجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ
داليا الاتربي : المرأة المصرية أصبحت شريكًا أساسيًا في صنع القرار بفضل دعم الرئيس السيسي
رئيس الوزراء يستعرض مستجدات مشروعات الري
وزير الإنتاج الحربي: نستكمل مسيرة الإنتاج والبناء ونرسخ دعائم الجمهورية الجديدة
أحمد أبو الغيط: نقف صفا واحدا لرفض الاعتداء على أي دولة عربية
اجتماع وزراء الخارجية.. أبو الغيط: الدول العربية تقف صفًا واحدًا وتتحدث بصوت موحد
إنذارات في إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران
اعتذر له.. جوارديولا: "أنا آسف" لمرموش بعد تألقه أمام نيوكاسل
السفر والتذاكر والإقامة.. هل يصبح مونديال 2026 للأثرياء ويفقد كأس العالم جماهيره؟
أموال روبنسون كروسو.. قراءة اقتصادية في حكاية جزيرة تكشف أسرار المال والتجارة بهيئة الكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
جمال عاشور

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن إصدارات سلسلة الألف كتاب الثاني، كتاب بعنوان «أموال روبنسون كروسو.. ثروات وعثرات مالية لافتة في مجتمع جزيرة نائية» للمفكر والخبير الاقتصادي الأمريكي ديفيد آدم ويلز، ترجمة دعاء محمد نصر، وتقديم الدكتور مصطفى رياض، في عمل يجمع بين السرد القصصي والتحليل الاقتصادي لتبسيط مفاهيم المال والاقتصاد.

يعد ديفيد آدم ويلز (1828 – 1898) واحدا من أبرز الاقتصاديين الأمريكيين في القرن التاسع عشر، حيث لعب دورًا مؤثرًا في صياغة السياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة خلال مرحلة ما بعد الحرب الأهلية الأمريكية. بدأ ويلز مسيرته العلمية ككاتب في العلوم الشعبية، قبل أن يتجه إلى الاقتصاد، وهو التحول الذي رسخه كتابه الصادر عام 1864 بعنوان «عبؤنا وقوتنا»، الذي تناول فيه تحليل موارد الأمة وديونها، وهو العمل الذي لفت انتباه الرئيس الأمريكي أبراهام لنكولن، ليكلفه لاحقًا برئاسة لجنة الإيرادات الوطنية ثم مفوضًا للإيرادات، حيث أسهم في تطوير النظام الضريبي وجمع الإحصاءات الاقتصادية.

يمثل كتاب «أموال روبنسون كروسو» تجربة فكرية مميزة في تبسيط المفاهيم الاقتصادية، إذ يستعير ويلز شخصيات وأجواء رواية «روبنسون كروسو» الشهيرة للكاتب الإنجليزي دانيال ديفو، ليعرض من خلالها مبادئ المال والتجارة والاقتصاد في إطار سردي أقرب إلى الحكاية الرمزية، وقد صدر الكتاب لأول مرة عام 1876، مصحوبًا برسوم توضيحية للفنان توماس ناست، أحد أبرز رسامي الكاريكاتير السياسي في ذلك العصر، وهو ما أضفى على العمل طابعًا بصريًا جذابًا يسهم في تبسيط أفكاره الاقتصادية.

تبدأ القصة بكروسو وحيدًا على جزيرته، حيث يكتشف أن النقود التي أنقذها من حطام السفينة لا قيمة لها في غياب مجتمع يتبادل بها السلع والخدمات، ومع وصول سكان جدد إلى الجزيرة، يبدأ المجتمع الناشئ في مواجهة مشكلات المقايضة، مثل صعوبة توافق الرغبات بين البائع والمشتري، وهي المشكلة التي تعوق حركة التجارة وتستهلك الوقت والجهد.

ومن هنا يتجه سكان الجزيرة إلى ابتكار وسيلة مشتركة للتبادل، فيختارون أصداف الودع كعملة متداولة. غير أن هذا النظام سرعان ما يواجه أزمة عندما يتم اكتشاف مصدر كبير لهذه الأصداف، فيؤدي تضخم المعروض منها إلى انهيار قيمتها وارتفاع الأسعار، في درس واضح حول مخاطر النقود سهلة الإنتاج.

وفي محاولة لإيجاد حل أكثر استقرارًا، يتجه سكان الجزيرة إلى استخدام الذهب كوسيلة للتبادل، نظرًا لما يتمتع به من خصائص مثل الندرة والمتانة وقابلية القسمة، وهو ما يجعله وسيلة موثوقة لحفظ القيمة وتنظيم المبادلات التجارية.

ويقدم الكتاب من خلال هذه الحكاية الرمزية شرحًا مبسطًا لمفاهيم اقتصادية أساسية مثل العرض والطلب، ورأس المال، وتقسيم العمل، وأهمية السوق في تنظيم العلاقات الاقتصادية.

كما يحذر المؤلف من مخاطر النقود الورقية غير المدعومة بقيمة حقيقية، إذ يروي قصة إصدار حكومة الجزيرة لوعود ورقية بالسداد خلال حرب مع أكلي لحوم البشر، وهو ما يؤدي إلى تقلبات حادة في القيمة وإلى اضطراب في المعاملات التجارية، في إشارة إلى مخاطر التضخم الناتج عن طباعة النقود دون دعم اقتصادي حقيقي.

ولا يكتفي الكتاب بشرح المبادئ الاقتصادية، بل يعرض أيضًا رؤية فكرية تدافع عن مفاهيم السوق الحرة والملكية الخاصة وتقسيم العمل، معتبرًا أن هذه العناصر تشكل الأساس الذي يقوم عليه الازدهار الاقتصادي، في مقابل نقد واضح لتدخل الحكومة المفرط في إدارة الاقتصاد.

ورغم أن الكتاب كُتب في القرن التاسع عشر، فإن القضايا التي يطرحها لا تزال حاضرة في النقاشات الاقتصادية المعاصرة، خاصة في ظل الجدل المستمر حول دور البنوك المركزية، وطبيعة العملات الورقية، ومستقبل الأنظمة النقدية في عالم يشهد تحولات اقتصادية وتكنولوجية متسارعة.

ويقدم «أموال روبنسون كروسو» نموذجًا فريدًا لكتاب اقتصادي يعتمد على الحكاية الرمزية لتبسيط مفاهيم معقدة، ما يجعله مدخلًا معرفيًا مهمًا لفهم الأسس التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الحديث.

