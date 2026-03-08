خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتوفير ما يقرب من مليون ونصف عبوة غذائية لتوزيعها على المواطنين بنصف الثمن للمساعدة فى تلبية إحتياجاتهم فى شتى أنحاء الجمهورية.

حيث تم اعداد وتجهيز الحصص الغذائية ونقلها بواسطة أسطول من شاحنات النقل المجهزة وقطارات السكك الحديدية إلى جميع المحافظات التى تقع فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لطرحها على المواطنين بأسعار مخفضة.

وفى سياق متصل قامت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وعدد من مؤسسات المجتمع المدني بتنفيذ فعاليات قافلة الخير ضمن حملة بلدك معاك والتى تضمنت توزيع 50 ألف حصة بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات التى تقع بنطاق المسئولية.

يأتى ذلك إنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للقوات المسلحة والمشاركة فى تقديم الدعم اللا محدود لأبناء الشعب المصرى العظيم بكافة المناسبات .

كما يأتي ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمناسبة شهر رمضان الكريم.