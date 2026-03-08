مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم الذى يوافق التاسع من مارس كل عام، نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمرا صحفيا للإعلان عن أنشطة وفعاليات الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام.

وخلال وقائع المؤتمر الصحفى أكد اللواء أحمد حسن أبوشرق مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أن احتفال القوات المسلحة الذى يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض يجسد أسمى معاني العطاء والروح الوطنية المخلصة , وأن تاريخ مصر ملئ بعلامات البطولة والفداء من أبناء مصر الأوفياء المدافعين عن أمنها وسلامتها الذين أضافوا إلى سجل الوطنية المصرية صفحات مجد وفخر ونبراس تهتدى به الأجيال القادمة.

وأشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة تقدم كافة أوجه الرعاية الصحية والرياضية والإجتماعية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية عرفانا وتقديرا لما قدموه من تضحيات.

وأكد أن ذلك الاحتفال يأتى تأكيدا على وفاء القوات المسلحة لشهدائها الأبرار الذين ضحوا بالغالى والنفيس لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.