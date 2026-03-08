منح دراسية في سلطنة بروناى .. التقديم عبر هذا الرابط

اعلنت ادارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفاره سلطنة بروناى دار السلام عن فتح باب التسجيل للمنح الدراسية لحكومة سلطنة بروناى دار السلام لاستكمال الدراسة للحصول على درجة الدبلومة، البكالوريوس ، والماجستير للعام الدراسى 2026 ـ 2027.

علمًا بان اخر موعد للتقدم :15 فبراير 2026.

للتقديم يتم ملء استمارة التقديم الكترونيًا عبر الرابط التالى :

https://www.mfa.gov.bn/Pages/online-bdgs.aspx

ولمزيد من التفاصيل حول المنح والحصول على استماره التقديم يرجى زياره الموقع الالكترونى التالى :

https://www.mfa.gov.bn/Pages/scholarship.aspx

علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح