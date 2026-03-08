الأمن ينفي مزاعم الإخوان الإرهابية بتعرّض نزيل للتعذيـ.ـب في مراكز الإصلاح

نفى مصدر أمني صحة منشور تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى المتضمن استغاثة أسرة أحد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بزعم تعرّضه للتعذيب بالمركز.

وأكد المصدر أن تلك المزاعم تأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من خلال ذات الصفحة على تبنى ادعاءات العناصر الإجرامية ونشر الشائعات واختلاق الأكاذيب لمحاولة إثارة البلبلة.. وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن النزيل المذكور (مسجل شقى خطر "سرقات بالإكراه" وسبق اتهامه فى 23 جناية) كان مُودعاً بقسم شرطة اللبان بالإسكندرية بقرار من النيابة العامة على ذمة قضيتى "شروع فى قتل زوجته - حيازة مواد مخدرة" وصدر حكم قضائى ببراءته فى القضية الأولى والحكم عليه فى القضية الثانية بالحبس 6 أشهر اعتباراً من تاريخ 16 فبراير الماضى، حيث تم نقله لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لقضاء مدة العقوبة.. وقد أمكن تحديد وضبط القائم على ترويج تلك المزاعم ("شقيق المذكور" عنصر جنائى) وبمواجهته أقرّ بادعائه الكاذب فى إطار الضغط لإعادة نقله مرة أخرى إلى قسم الشرطة اللبان لقربه من محل إقامته وسهولة زيارته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.