كلب السويس يشعل مواقع التواصل.. شاهدة عيان تروي القصة كاملة

بعد أن تصدر كلب السويس حديث مواقع التواصل الاجتماعي وأثار جدلًا واسعًا، كشفت شاهدة عيان تفاصيل جديدة حول الواقعة في محافظة السويس.

كشفت ندى سعيد، شاهدة عيان، تفاصيل جديدة بشأن حادثة الكلب في محافظة السويس، التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

وأضافت سعيد في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الواقعة بدأت عندما توجه شاب إلى عيادة بيطرية لإعطاء كلبه حقنة، لكن الطبيب أخبره بأن الكشوفات اكتفت لهذا اليوم، فطلب الشاب الانتظار، وفي وقت لاحق، أُبلغت السيدة بأن الكلب كان ينزف، فكتب له الطبيب علاجًا للعناية به.

وأشارت شاهدة العيان إلى أن خلافًا وقع بين الشاب وأصدقائه حول جمع تكاليف العلاج، ما أدى إلى ترك الكلب عند صندوق القمامة، فبادرت ندى بإحضار طعام للكلب والتوجه بالكلب إلى الطبيب مجددًا لتلقي العلاج، حيث تم تركيب كانيولا له، مؤكدة أن الطبيب نفى وقوع أي اعتداء، وأن الكلب متعور فقط وسيتماثل للشفاء قريبًا.

وتوضح هذه التفاصيل جوانب الواقعة الإنسانية، وتسلط الضوء على حرص بعض الأهالي على إنقاذ الحيوانات وسط خلافات صغيرة لكنها أثارت الجدل.