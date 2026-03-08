قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الأبناء الكبار؟.. أمين الفتوى يجيب
وكيل ديانج يكشف الحقيقة: مفاوضات فالنسيا مستمرة واللاعب لم يحسم مستقبله بعد
عباس عراقجي: إيران هي من ستختار قائدها وليس ترامب
محافظ أسوان: تعديل مسار الحركة وإنشاء ميدان أمام مزلقان السيل القديم
وزيرالعمل: تنفيذ مبادرة "فرصة جديدة" لتشغيل الخبرات فوق سن الأربعين
القيادة المركزية الأمريكية: إيران تستخدم مناطق مكتظة بالسكان لإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية
الترجي التونسي يعلن موعد فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا
محافظ الغربية يعتمد تحديث المخططات الاستراتيجية لـ طنطا وسمنود والسنطة
وزير الخارجية الإيراني: نرفض دعوات وقف إطلاق النار.. والتعاون مع روسيا ليس جديدًا
دعاء الإفطار اليوم 18 رمضان .. ردده يرزقك الله التوبة والمغفرة
قرينة رئيس الجمهورية: كل التقدير لكل امرأة تُلهم بقوتها وعطائها كل يوم
تجارة عين شمس: اختيار الدكتور حسين عيسى لمنصب نائب رئيس الوزراء تتويجًا لمسيرة حافلة بالعطاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

كلب السويس يشعل مواقع التواصل.. شاهدة عيان تروي القصة كاملة

إسراء عبدالمطلب

بعد أن تصدر كلب السويس حديث مواقع التواصل الاجتماعي وأثار جدلًا واسعًا، كشفت شاهدة عيان تفاصيل جديدة حول الواقعة في محافظة السويس.

كشفت ندى سعيد، شاهدة عيان، تفاصيل جديدة بشأن حادثة الكلب في محافظة السويس، التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا. 

وأضافت سعيد في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الواقعة بدأت عندما توجه شاب إلى عيادة بيطرية لإعطاء كلبه حقنة، لكن الطبيب أخبره بأن الكشوفات اكتفت لهذا اليوم، فطلب الشاب الانتظار، وفي وقت لاحق، أُبلغت السيدة بأن الكلب كان ينزف، فكتب له الطبيب علاجًا للعناية به.

وأشارت شاهدة العيان إلى أن خلافًا وقع بين الشاب وأصدقائه حول جمع تكاليف العلاج، ما أدى إلى ترك الكلب عند صندوق القمامة، فبادرت ندى بإحضار طعام للكلب والتوجه بالكلب إلى الطبيب مجددًا لتلقي العلاج، حيث تم تركيب كانيولا له، مؤكدة أن الطبيب نفى وقوع أي اعتداء، وأن الكلب متعور فقط وسيتماثل للشفاء قريبًا.

وتوضح هذه التفاصيل جوانب الواقعة الإنسانية، وتسلط الضوء على حرص بعض الأهالي على إنقاذ الحيوانات وسط خلافات صغيرة لكنها أثارت الجدل.

كلب السويس السويس محافظة السويس

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ممدوح عباس

لحل الأزمة المالية.. ممدوح عباس ينعش خزينة الزمالك بـ 170 مليون جنيه

دولار امريكي

في 7 بنوك.. أسعار الدولار تتجاوز الـ 52 جنيها الآن

الأنبا موسى والانبا إيسيذوروس

الأنبا موسى يزور الأنبا إيسيذوروس بمستشفى مركز الحياة للاطمئنان على صحته

الأنبا عمانوئيل عياد

مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك يحتفل بقداس عيد جماعات إيمان ونور

تطوير خدمات إدارة مخلفات السفن

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جهود تقديم خدمات إدارة مخلفات السفن بقناة السويس

بالصور

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

للوقوف على مستوى الخدمات.. محافظ الشرقية يُفاجئ مستشفى ديرب نجم المركزي

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

فيديو

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

