مصدر مقرب من هاني شاكر يكشف لصدي البلد تطورات حالتة الصحية

طالبت الصفحة الرسمية للفنان هاني شاكر على موقع فيسبوك جمهوره ومحبيه بالدعاء له، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية.

وأكد مصدر مقرب، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن حالة الفنان مستقرة حاليًا وتشهد تحسنًا ملحوظًا، بعد تلقيه الرعاية الطبية اللازمة.

كان الفنان هاني شاكر قد تعرض لوعكة صحية قوية استدعت نقله إلى المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية دقيقة في القولون، وسط متابعة طبية مستمرة للاطمئنان على حالته الصحية.

ودعا عدد كبير من جمهور ومحبي الفنان هاني شاكر له بالشفاء العاجل، متمنين له العودة سريعًا إلى نشاطه الفني.