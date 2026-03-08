سقوط قتلى من الحرس الثوري إثر استهداف فندق وسط بيروت بينهم مسئول بفيلق القدس

أفادت مصادر مطلعة بسقوط 4 قتلى من الحرس الثوري الإيراني إثر استهداف غرف في فندق رامادا بمنطقة الروشة وسط بيروت، بحسب العربية.

كما أوضحت المصادر أن بين القتلى، رئيسي الفرع المالي وفرع المخابرات بفيلق القدس فرع لبنان.

و في وقت سابق، أفاد مصدر أمني لبناني بأن ضباط ارتباط إيرانيين ينسقون مع حزب الله عملياته الجارية في الحرب التي بدأت بإطلاق الحزب رشقة صاروخية باتجاه إسرائيل ثأراً لمقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

و من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن دفاعاته الجوية أسقطت 3 مسيرات "هيرميس 900" إسرائيلية في سماء محافظة خوزستان.

وقال الحرس الثوري إنه تم رصد وتدمير 3 طائرات مسيّرة من طراز "هيرميس 900" إسرائيلية في مناطق مختلفة من محافظة خوزستان، وذلك بواسطة شبكة الدفاع الجوي الإيرانية.

ووفقا لخبراء عسكريين، تُقدر قيمة كل طائرة من هذا النوع بنحو 30 مليون دولار.