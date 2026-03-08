قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقارير: اتفاق داخل مجلس الخبراء على اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى لإيران دون إعلان رسمي

فرناس حفظي

أفادت تقارير إعلامية إيرانية، مؤيدة ومعارضة للنظام، بوجود اتفاق داخل مجلس الخبراء على اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى لإيران خلفًا لوالده علي خامنئي، إلا أنه لم يصدر حتى الآن إعلان رسمي بشأن ذلك.

ونقلت وسائل إعلام عن محمد مهدي ميرباكاري، عضو مجلس الخبراء المكلف باختيار المرشد الأعلى، قوله إن هناك اتفاقا بين أغلبية الأعضاء حول هوية الخليفة، لكن لا تزال بعض العقبات بحاجة إلى حل قبل الإعلان الرسمي.

وفي السياق ذاته، قال عضو المجلس حسين مظفري إن اجتماع مجلس الخبراء قد يُعقد خلال 24 ساعة لحسم مسألة اختيار المرشد الجديد، في وقت تشير فيه تقارير أخرى إلى أن القرار قد تم اتخاذه بالفعل، مع استمرار النقاش حول كيفية وتوقيت الإعلان عنه.

بالتزامن مع هذه التطورات، وجه الجيش الإسرائيلي تهديدا مباشرا للنظام الإيراني، مؤكدا أنه سيواصل ملاحقة من سيخلف المرشد الحالي، محذرا المشاركين في عملية اختيار القيادة الجديدة من أنهم قد يتعرضون للاستهداف أيضا.
ويُذكر أن اختيار المرشد الأعلى في إيران يتم عبر مجلس خبراء القيادة، وهو هيئة تضم نحو 90 رجل دين يتم انتخابهم كل ثماني سنوات، وتملك السلطة الدستورية لاختيار أعلى سلطة سياسية ودينية في البلاد.

