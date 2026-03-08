قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تشارك في اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات
قرقاش: أي إجراءات دفاعية ستتخذها الإمارات ستكون علنية وواضحة
أسرار مذهلة في قصة سليمان والنملة والهدهد.. دروس في الإيمان والقيادة يكشفها أستاذ بالأزهر
رئيس الوزراء يتابع تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة وتأثيراته في سلاسل الإمداد العالمية
سفيرة رومانيا بالقاهرة: دمج المرأة في الاقتصاد والسياسة يُحقق التنمية والسلام
هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الأبناء الكبار؟.. أمين الفتوى يجيب
وكيل ديانج يكشف الحقيقة: مفاوضات فالنسيا مستمرة واللاعب لم يحسم مستقبله بعد
عباس عراقجي: إيران هي من ستختار قائدها وليس ترامب
محافظ أسوان: تعديل مسار الحركة وإنشاء ميدان أمام مزلقان السيل القديم
وزيرالعمل: تنفيذ مبادرة "فرصة جديدة" لتشغيل الخبرات فوق سن الأربعين
القيادة المركزية الأمريكية: إيران تستخدم مناطق مكتظة بالسكان لإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية
الترجي التونسي يعلن موعد فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا
أخبار العالم

ديلي ميل: مجتبي خامنئي يمتلك شققا فاخرة تطل على السفارة الإسرائيلية في لندن

فرناس حفظي

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن مجتبى خامنئي يمتلك شقتين فاخرتين في حي كنسينغتون غرب لندن، تطلان مباشرة على مبنى السفارة الإسرائيلية في لندن وعلى مسافة تقدر بنحو 50 مترًا فقط.

وحسب التقرير، تبلغ قيمة الشقتين عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية، وقد أثار موقعهما القريب من المجمع الدبلوماسي الإسرائيلي مخاوف أمنية، إذ يرى خبراء أن الموقع قد يتيح مراقبة تحركات الدبلوماسيين والزوار داخل السفارة.
وأفاد خبراء أمنيون تحدثوا للصحيفة بأن وجود الشقتين في خط رؤية مباشر للسفارة قد يجعلهما بمثابة "منصة مراقبة دائمة"، وهو ما اعتبروه خرقا أمنيا خطيرا.


وذكر التقرير أن خامنئي الابن يمتلك الشقتين منذ عام 2014، بعدما تم شراؤهما مقابل نحو 16.7 مليون و19 مليون جنيه إسترليني على التوالي، وفق تحقيق سابق أجرته وكالة بلومبيرغ.


وكشف التحقيق أن خامنئي يمتلك محفظة عقارية واسعة في بريطانيا، تشمل نحو 13 عقارا في لندن تُقدّر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية، إلا أن هذه الممتلكات تخضع حاليًا لإجراءات تجميد من قبل وزارة الخزانة البريطانية، ما يمنع بيعها في الوقت الراهن.

مجتبى خامنئي شقتين فاخرتين حي كنسينغتون لندن السفارة الإسرائيلية

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ممدوح عباس

لحل الأزمة المالية.. ممدوح عباس ينعش خزينة الزمالك بـ 170 مليون جنيه

دولار امريكي

في 7 بنوك.. أسعار الدولار تتجاوز الـ 52 جنيها الآن

تامر حبيب

قولولي إن ده كابوس..تعليق تامر حبيب على واقعة الاعتداء على كلب

النجم هاني شاكر

مصدر مقرب من هاني شاكر يكشف لصدي البلد تطورات حالتة الصحية

مهرجان الاقصر

تفاصيل ملتقى صناع المهرجانات الأفريقية بمهرجان الأقصر

بالصور

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

للوقوف على مستوى الخدمات.. محافظ الشرقية يُفاجئ مستشفى ديرب نجم المركزي

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

فيديو

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

