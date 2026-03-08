ديلي ميل: مجتبي خامنئي يمتلك شققا فاخرة تطل على السفارة الإسرائيلية في لندن

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن مجتبى خامنئي يمتلك شقتين فاخرتين في حي كنسينغتون غرب لندن، تطلان مباشرة على مبنى السفارة الإسرائيلية في لندن وعلى مسافة تقدر بنحو 50 مترًا فقط.

وحسب التقرير، تبلغ قيمة الشقتين عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية، وقد أثار موقعهما القريب من المجمع الدبلوماسي الإسرائيلي مخاوف أمنية، إذ يرى خبراء أن الموقع قد يتيح مراقبة تحركات الدبلوماسيين والزوار داخل السفارة.

وأفاد خبراء أمنيون تحدثوا للصحيفة بأن وجود الشقتين في خط رؤية مباشر للسفارة قد يجعلهما بمثابة "منصة مراقبة دائمة"، وهو ما اعتبروه خرقا أمنيا خطيرا.



وذكر التقرير أن خامنئي الابن يمتلك الشقتين منذ عام 2014، بعدما تم شراؤهما مقابل نحو 16.7 مليون و19 مليون جنيه إسترليني على التوالي، وفق تحقيق سابق أجرته وكالة بلومبيرغ.



وكشف التحقيق أن خامنئي يمتلك محفظة عقارية واسعة في بريطانيا، تشمل نحو 13 عقارا في لندن تُقدّر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية، إلا أن هذه الممتلكات تخضع حاليًا لإجراءات تجميد من قبل وزارة الخزانة البريطانية، ما يمنع بيعها في الوقت الراهن.