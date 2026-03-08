قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تشارك في اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات
قرقاش: أي إجراءات دفاعية ستتخذها الإمارات ستكون علنية وواضحة
أسرار مذهلة في قصة سليمان والنملة والهدهد.. دروس في الإيمان والقيادة يكشفها أستاذ بالأزهر
رئيس الوزراء يتابع تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة وتأثيراته في سلاسل الإمداد العالمية
سفيرة رومانيا بالقاهرة: دمج المرأة في الاقتصاد والسياسة يُحقق التنمية والسلام
هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الأبناء الكبار؟.. أمين الفتوى يجيب
وكيل ديانج يكشف الحقيقة: مفاوضات فالنسيا مستمرة واللاعب لم يحسم مستقبله بعد
عباس عراقجي: إيران هي من ستختار قائدها وليس ترامب
محافظ أسوان: تعديل مسار الحركة وإنشاء ميدان أمام مزلقان السيل القديم
وزيرالعمل: تنفيذ مبادرة "فرصة جديدة" لتشغيل الخبرات فوق سن الأربعين
القيادة المركزية الأمريكية: إيران تستخدم مناطق مكتظة بالسكان لإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية
الترجي التونسي يعلن موعد فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا
وكيل تعليم دمياط يناقش استعدادات امتحانات مارس ويتابع انتظام العملية التعليمية

 عقد  ياســر عمــاره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وذلك لوضع الخطوط العريضة لآليات العمل خلال المرحلة المقبلة.

​شهد الاجتماع حضور الدكتورة رحاب البراشي مدير عام التعليم العام، و أحمد عبد الرازق مدير عام الشؤون المالية والإدارية، والأستاذة نشوى البدالي مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، بالإضافة إلى مديري المراحل التعليمية المختلفة.


​ركز الاجتماع على عدة نقاط جوهرية تهدف إلى رفع كفاءة الأداء التعليمي، والتأكيد على تفعيل التقييمات الأسبوعية بدقة لضمان قياس مستوى الطلاب بشكل مستمر ومعالجة أي فجوات تعليمية فور ظهورها واستعراض كافة الاستعدادات لتنفيذ امتحانات الشهر مارس ، مع ضمان توفير بيئة هادئة ومناسبة للطلاب.

وشدد "وكيل الوزارة" على ضرورة الالتزام التام بالخريطة الزمنية لتدريس المناهج الدراسية دون تأخير، بما يضمن إنهاء المقررات في مواعيدها المحددة.

​وفي نفس السياق استعراض "وكيل الوزارة" تقارير المتابعة والمراجعة الداخلية والحوكمة لضمان سير العمل الإداري والمالي داخل الإدارات والمدارس وفقًا للمعايير القانونية.

​وفي ختام الاجتماع، وجه "عمـــاره" بضرورة تكثيف المتابعات الميدانية لمديري الإدارات داخل المدارس، للوقوف على أي معوقات وتذليلها فورًا، مؤكدًا أن الشفافية والالتزام بالجدول الزمني هما مفتاح نجاح الفصل الدراسي الحالي.

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

للوقوف على مستوى الخدمات.. محافظ الشرقية يُفاجئ مستشفى ديرب نجم المركزي

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

