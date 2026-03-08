وكيل تعليم دمياط يناقش استعدادات امتحانات مارس ويتابع انتظام العملية التعليمية

عقد ياســر عمــاره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وذلك لوضع الخطوط العريضة لآليات العمل خلال المرحلة المقبلة.

​شهد الاجتماع حضور الدكتورة رحاب البراشي مدير عام التعليم العام، و أحمد عبد الرازق مدير عام الشؤون المالية والإدارية، والأستاذة نشوى البدالي مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، بالإضافة إلى مديري المراحل التعليمية المختلفة.

​ركز الاجتماع على عدة نقاط جوهرية تهدف إلى رفع كفاءة الأداء التعليمي، والتأكيد على تفعيل التقييمات الأسبوعية بدقة لضمان قياس مستوى الطلاب بشكل مستمر ومعالجة أي فجوات تعليمية فور ظهورها واستعراض كافة الاستعدادات لتنفيذ امتحانات الشهر مارس ، مع ضمان توفير بيئة هادئة ومناسبة للطلاب.

وشدد "وكيل الوزارة" على ضرورة الالتزام التام بالخريطة الزمنية لتدريس المناهج الدراسية دون تأخير، بما يضمن إنهاء المقررات في مواعيدها المحددة.

​وفي نفس السياق استعراض "وكيل الوزارة" تقارير المتابعة والمراجعة الداخلية والحوكمة لضمان سير العمل الإداري والمالي داخل الإدارات والمدارس وفقًا للمعايير القانونية.

​وفي ختام الاجتماع، وجه "عمـــاره" بضرورة تكثيف المتابعات الميدانية لمديري الإدارات داخل المدارس، للوقوف على أي معوقات وتذليلها فورًا، مؤكدًا أن الشفافية والالتزام بالجدول الزمني هما مفتاح نجاح الفصل الدراسي الحالي.