إيران: مـ.قتل 104 من عسكرييها في استهداف أمريكي للمدمرة "دنا"
وزير الصناعة: نستهدف مضاعفة الصادرات غير البترولية لـ99 مليار دولار بحلول 2030
وزير المالية: 80 مليار جنيه سداد طوعي للضرائب وإقرار أنشطة بـ تريليون جنيه
أمن المواطن الغذائي "خط أحمر".. كواليس التدخل الرئاسي لضبط الأسواق
ليلة 19 رمضان.. إقبال واسع على الجامع الأزهر ومشاركة لافتة للقراء الشباب في إحياء التراويح
الخارجية الأمريكية: عودة أكثر من 32 ألف مواطن سالمين من الشرق الأوسط
الركراكي يكشف سر رفضه تقديم خليفته محمد وهبي مدربًا لنتخب المغرب
إطلاق مبادرة في مجال التوثيق الفوتوغرافي بالمناطق الأثرية لضمان الدقة التاريخية
انتقل للدوري الإيطالي.. شبكة إنجليزية توجّه رسالة مثيرة إلى عمر مرموش
دعاء ليلة القدر المستحب.. الإفتاء تحدد 7 كلمات يدعو بها المسلم
السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة متجهة إلى حقل شيبة في الربع الخالي
السعودية: حالتا وفاة و12 مصابا بسبب سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني في الخرج
أخبار البلد

للعام السابع.. بصيرة ترسّخ الدمج المجتمعي بمشاركة أبنائها من المكفوفين في تعبئة كراتين رمضان

 نظمت مؤسسة بصيرة لرعاية ذوي الإعاقات البصرية، للعام السابع على التوالي، فعالية تعبئة كراتين رمضان بمشاركة أبنائها من المكفوفين وضعاف البصر وأسرهم، في نشاط دامج يواكب أجواء الشهر الكريم ويعزز قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية، وذلك تمهيدًا لتوزيع المساعدات الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالمجان، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

وجسّدت الفعالية هذا العام صورة متقدمة من الدمج الفعّال، حيث شارك أبناء بصيرة في مختلف مراحل التعبئة، بدءًا من التعرف على مكونات الكراتين عبر اللمس، وصولًا إلى التنظيم الدقيق لمراحل العمل وتوزيع الأدوار، في مشهد اتسم بالاحترافية والانضباط وروح الفريق، بما يعكس ما يمتلكونه من مهارات عملية وقدرات تنظيمية عالية.

وأكدت دعاء مبروك، المدير التنفيذي لمؤسسة بصيرة، أن استمرار تنظيم هذا النشاط سنويًا دون انقطاع يعكس إيمان المؤسسة الراسخ بأن الدمج لا يتحقق بالشعارات، بل بالممارسة الفعلية وإتاحة الفرص الحقيقية للمشاركة، موضحة أن إشراك الأبناء في أنشطة إنسانية كبرى، خاصة في المواسم المجتمعية مثل شهر رمضان، يسهم في بناء ثقتهم بأنفسهم وتعزيز إحساسهم بدورهم كأفراد فاعلين في المجتمع.

وأضافت أن التجربة الممتدة لسنوات في إشراك المكفوفين وضعاف البصر في الأنشطة المجتمعية، وعلى رأسها تعبئة كراتين رمضان بالتعاون مع مؤسسات أهلية كبرى، نجحت في تقديم رسالة مجتمعية واضحة مفادها أن الإعاقة البصرية لا تحد من القدرة على الإنجاز أو العطاء، بل يمكن تحويلها إلى طاقة إيجابية منتجة إذا ما توفرت بيئة داعمة وفرص مشاركة حقيقية.

من جانبها، أوضحت مشيرة سعيد ، مدير قطاع التأهيل بفرع بصيرة بالدقي ، أن أبناء المؤسسة أظهروا كفاءة لافتة في تنفيذ مهام التعبئة، حيث تم إعداد آلية عمل تعتمد على التخصص في كل مرحلة من مراحل التجهيز، بما يضمن الدقة وسرعة الإنجاز، مشيرة إلى أن الأداء المنظم للأبناء حظي بإشادة القائمين على التعاون من مؤسسة مصر الخير.

وأشارت سعيد إلى أن الفعالية لم تقتصر على الأبناء فقط، بل شهدت مشاركة فاعلة من أسرهم والمتطوعين، في إطار منظومة دمج متكاملة تتيح التفاعل الإيجابي بين الجميع داخل أجواء رمضانية إنسانية، عززت روح التعاون والانتماء، وأسهمت في تحقيق معدلات إنجاز مرتفعة في التعبئة.

ويأتي هذا النشاط ضمن استراتيجية بصيرة الهادفة إلى التمكين المجتمعي لذوي الإعاقة البصرية، من خلال دمجهم في الأنشطة العامة والإنسانية، وتعزيز حضورهم في الفضاء المجتمعي بوصفهم شركاء في العطاء والتنمية، وليسوا مجرد متلقين للدعم، بما يرسخ ثقافة تقبل الاختلاف والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم على نحو مستدام.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

