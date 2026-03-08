اشتباكات قوية بين جماهير رينجرز وسيلتك في الدوري الاسكتلندي

شهدت مباراة ديربي "أولد فيرم" بين رينجرز وسلتيك أحداث شغب بعد نهايتها على ملعب إيبروكس، حيث اقتحم مشجعون من الفريقين أرض الملعب عقب صافرة النهاية في ربع نهائي كأس اسكتلندا لكرة القدم، ما أدى إلى اشتباكات وأعمال فوضى.

واندلعت التوترات بعدما حسم سلتيك المواجهة لصالحه بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وأشعلت ركلة الجزاء الحاسمة التي سجلها اللاعب توماس كفانكارا، احتفالات جماهير الفريق الضيف، حيث اندفع عدد منهم إلى أرضية الملعب للاحتفال بالتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وسرعان ما تصاعدت الأوضاع مع نزول أعداد كبيرة من مشجعي رينجرز إلى الملعب، لتندلع مناوشات بين الطرفين، تخللتها عمليات إلقاء مقذوفات وألعاب نارية، قبل أن تتدخل قوات الأمن والمنظمون ويشكلوا طوقًا للسيطرة على الموقف وإعادة الهدوء.

من جانبه، أعرب مدرب رينجرز داني رول في تصريحات لقناة بريمير سبورتس، عن أسفه لما حدث، مؤكدًا أن مثل هذه المشاهد لا مكان لها في كرة القدم. وفي السياق ذاته، وصف مدرب سلتيك مارتن أونيل الواقعة بالمؤسفة، معربًا عن أمله في ألا تؤثر على الجوانب الرياضية للمباراة.

بدوره، أعلن الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم فتح تحقيق رسمي في الحادث، مؤكدًا إدانته لسلوك الجماهير التي اقتحمت أرض الملعب، ومشددًا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الانتهاء من التحقيق.

وتُعد مواجهات رينجرز وسلتيك من أكثر الديربيات سخونة في عالم كرة القدم، إذ تحمل منافستهما تاريخًا طويلًا من التوتر والندية داخل الكرة الاسكتلندية.