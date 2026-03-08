قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي في إفطار أكاديمية الشرطة حملت رسائل قوية للداخل والخارج
لن ننسى ما حدث في 2011.. أحمد موسى: الرئيس السيسي وجّه رسائل مهمة خلال إفطار أكاديمية الشرطة
تحذير شديد للاعبي الأهلي من مدير الكرة بسبب الاعتراض على تبديلات الجهاز الفنى
عبادات مستحبة في العشر الأواخر من رمضان.. اعرفها
مفاجأة في قائمة برشلونة لمواجهة نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا
إيقاف جوارديولا مباراتين عقب مواجهة نيوكاسل يوانيتد
قفص الطماطم يرتفع إلى 500 جنيه.. والفلاحين تكشف موعد الانخفاض
بمناسبة يوم المرأة العالمي.. رسالة مؤثرة من إليسا لنساء لبنان
كريم فؤاد الأبرز.. غيابات الاهلي أمام طلائع الجيش في الدوري
بعد التزامه.. خصم غرامة إمام عاشور في الأهلي على شهرين بدلا من شهر
لماذا تزداد مشكلات المعدة في رمضان؟ طبيب يكشف مفاجأة
مواجهة صعبة للزمالك وصراع ناري على المقعد الأخير بالدورة السباعية
ديني

عبادات مستحبة في العشر الأواخر من رمضان.. اعرفها

قراءة القرآن
قراءة القرآن
محمد شحتة

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ينبغي إحياء ليالي العشر الأواخر من رمضان بصنوف العبادات، وصلة الأرحام، وحُسن الْجِوار، والتوسعة على الأهل والأقارب، وكثرة الذكر، والاعتكاف، والتهجد، والدعاء والتضرع إلى الرءوف الرحيم - سبحانه -.

الطاعة في العشر الأواخر من رمضان

وأكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، على أهمية الإكثار من الطاعة والعبادة في الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الهدف من ليلة القدر المباركة هو التقرب إلى الله، وليس مجرد البحث عن توقيتها.

وأوضح الدكتور نظير عياد، خلال تصريح له، أن علامات ليلة القدر تشمل صفاء الجو وصمت الأصوات، مع صفاء الشمس، لكنها ليست وسيلة لتحديد وقت محدد للبحث عنها، بل المطلوب زيادة الطاعة والعبادة في العشر الأواخر.

وأشار الدكتور نظير عياد، إلى أن بعض الأقوال الضعيفة ذكرت أن ليلة القدر قد تكون في الليلة 27، مستندًا إلى رمزية الرقم 7 في السموات والأراضين وأيام الأسبوع، لكنه شدد على أن الأحاديث النبوية تحث على طلب ليلة القدر في العشر الأواخر، وخصوصًا في الليالي الوترية، مؤكدًا أن الأهم هو أن يغمر المسلم هذا الشهر بالصلاة والتعبد والإكثار من الطاعة.
 

أفضل الأعمال في العشر الأواخر من رمضان

وكشف الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن أهم الأعمال التي يجب على المسلمين التركيز عليها خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، مؤكدًا ضرورة اليقظة والاجتهاد في الطاعة في هذه الأيام المباركة.

وأوضح خلال تصريح له، أن ليلة القدر تأتي في هذه العشر الأواخر، مشيرًا إلى فضلها العظيم كما ورد في القرآن الكريم: «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۞ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ».

وأضاف مفتي الجمهورية أن النبي محمد كان يحرص في هذه الأيام على كثرة الطاعات والعبادات، بما في ذلك الاعتكاف في المسجد، لما لهذه الفترة من منزلة عظيمة في الإسلام.

العشر الأواخر العشر الأواخر من رمضان دار الإفتاء عبادات مستحبة ليلة القدر

