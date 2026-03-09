تحذير للأمهات من خطأ شائع في ملابس العيد للأطفال

تحتار الكثير من الأمهات في اختيار ملابس العيد.

وأكد الدكتور سالم عبد العزيز استشاري طب الأطفال أن اختيار ملابس العيد للأطفال يجب أن يراعي الراحة والصحة قبل المظهر، خاصة مع كثرة الحركة واللعب خلال أيام العيد.

وأوضح أن الأقمشة القطنية تعد الخيار الأفضل لأنها تساعد على تهوية الجلد وتقلل من التعرق وتهيج البشرة.



وأضاف أن الملابس الضيقة أو المصنوعة من خامات صناعية قد تسبب حساسية أو احمرارًا في الجلد، لذلك يفضل اختيار مقاسات مريحة تناسب حركة الطفل، مع تجنب الإكسسوارات الحادة أو الثقيلة التي قد تعرض الطفل للإصابة أثناء اللعب



وأشار إلى ضرورة غسل ملابس العيد الجديدة قبل ارتدائها للتخلص من أي مواد كيميائية قد تكون عالقة بها نتيجة التصنيع أو التخزين، ما يساعد على حماية بشرة الأطفال الحساسة.



ونصح أولياء الأمور باختيار أحذية مريحة للأطفال خلال زيارات العيد والخروج، حتى لا تسبب آلامًا في القدم أو التهابات، مؤكدًا أن راحة الطفل وسلامته يجب أن تكون الأولوية عند اختيار ملابس العيد.