البانيه وصل لرقم قياسي.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن والبيض

يهتم المواطنون بأسعار الدواجن باعتبارها جزء أساسي من وجبات المصريين وتعتمد على أسعارها تحديد ميزانية الأسرة.

أسعار الدواجن اليوم

شهدت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ارتفاعاً جديداً ووصل سعر الكيلو إلي 100 جنيه بالمزرعة بعدما كانت إلى 90 جنيها منذ أيام ، أى ارتفعت 10 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهات، كما وصلت أسعار الدواجن الأمهات عند 67 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

أما سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" وصل إلى 115 جنيه بعدما كان سعرها 100 جنيها وتصل للمستهلك 130 جنيهًا.

كذلك سجل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

شهد سعر كيلو البانيه ارتفاعاً اليوم ويسجل من 200 لـ 250 جنيها في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 90 لـ 110 جنيهات.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض

ووصلت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 135 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 130 جنيهًا.

كما وصل سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.