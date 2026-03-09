قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: سنتخذ قرار إنهاء الضربات على إيران في الوقت المناسب
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس
الجنرال الذهبي.. 57 عاما على وفاة الفريق أول عبد المنعم رياض
كوريا الجنوبية ترفع مستوى التحذير بسبع دول في الشرق الأوسط
تقرير بريطاني : نحو 10 سفن تعرضت للهجوم في مضيق هرمز منذ إغلاقه
أسعار الغاز ترتفع مع تصاعد حرب إيران
انفجار خارج كنيس يهودي في بلجيكا
تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات
الدولار يقفز مع ارتفاع النفط وتصاعد المخاوف من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط
أزمة التصالح في مخالفات البناء.. تعديل تشريعي مرتقب لحل أزمة الأدوار المتوقفة على الصب
أزمة في الزمالك بسبب أحمد حمدي.. وغموض حول مستقبله مع الفريق
جيش الاحتلال الإسرائيلي: هاجمنا مصنعا لإنتاج محركات الصواريخ في إيران
اقتصاد

البانيه وصل لرقم قياسي.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن والبيض

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
أمل مجدى

يهتم المواطنون بأسعار الدواجن باعتبارها جزء أساسي من وجبات المصريين وتعتمد على أسعارها تحديد ميزانية الأسرة.

أسعار الدواجن اليوم

شهدت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ارتفاعاً جديداً ووصل سعر الكيلو إلي 100 جنيه بالمزرعة بعدما كانت إلى 90 جنيها منذ أيام ، أى ارتفعت 10  جنيهات وتصل  للمستهلك بسعر 110 جنيهات، كما وصلت أسعار الدواجن الأمهات عند 67 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

أما سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  وصل إلى 115 جنيه بعدما كان سعرها 100 جنيها  وتصل للمستهلك 130 جنيهًا.

كذلك سجل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيها وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

شهد سعر كيلو البانيه ارتفاعاً اليوم ويسجل من  200 لـ 250 جنيها في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 90 لـ 110  جنيهات.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.
سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض

ووصلت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 135 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 130   جنيهًا.

كما وصل سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.

