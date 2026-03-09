قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوجه رسالة شكرا للشعب: انتم السند الحقيقي لمسيرة الوطن
مصر تعتزم تأسيس كيان استثماري ضخم موجه للسوق الأفريقية .. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا بضغط من صعود الدولار ومخاوف التضخم
بعد رفعه راية التحدي فى جلطة سراي.. هل تتحول تصريحات أوسيمين إلى واقع أمام ليفربول في القمة الأوروبية؟
الرئيس السيسي خلال احتفالات يوم الشهيد: القضية الفلسطينية تمثل جوهر النزاع فى الشرق الأوسط
الرئيس السيسي: خسرنا 10 مليارات دولار من إيرادات القناة بعد حرب غزة
الخارجية الإيرانية: إيران لم تشن هجمات على قبرص وتركيا وأذربيجان
الرئيس السيسي يحذر من محاولات إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الأفريقي
وكالة الأنباء اللبنانية: مصرع شرطي في شبعا خلال غارة إسرائيلية
قيمة ملف .. طلب إحاطة عاجل لحدث غريب في مكاتب الشهر العقاري
الرئيس السيسي: نرفض رفضًا قاطعًا أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
الرئيس السيسي: لا تسويات دون حوار ولا سلام بلا تفاهم يحمي الشعوب من ويلات الحروب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رداد يبحث مع شركة لتصنيع ضفائر السيارات فتح أسواق عمل.. ونواب: يستهدف بناء كوادر قادرة على مواكبة متطلبات الصناعات الحديثة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
معتز الخصوصي

وزير العمل يشدد على حرص الدولة على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي

أمين سر اقتصادية الشيوخ: الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر

نائب: لقاء وزير العمل مع مسئولي شركة متخصصة في تصنيع ضفائر السيارات خطوة إيجابية لدعم الصناعة الوطنية
 

أشاد عدد من النواب باللقاء الذي عقده وزير العمل مع مسؤولي شركة متخصصة في تصنيع ضفائر السيارات ، وأكدوا أنه يمثل خطوة إيجابية في اتجاه دعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.

في البداية قال أشرف عبد الغني ، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ،  أن الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر ، وبالتالي فليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة.

وأكد عبد الغني في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه من أهم الصناعات التي تهتم بها البلد هي صناعة السيارات ، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد و ارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية و ارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها علي المنافسة في الأسواق الخارجية.

وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج ، مؤكدا على ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.

وقال النائب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن اللقاء الذي عقده وزير العمل مع مسؤولي شركة متخصصة في تصنيع ضفائر السيارات يمثل خطوة إيجابية في اتجاه دعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.

وأوضح الشهابي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الاتفاق على توفير 500 فرصة عمل مباشرة وتأهيل نحو 3000 شاب للعمل في مجال تصنيع ضفائر السيارات يعكس أهمية الربط بين منظومة التدريب المهني واحتياجات سوق العمل الفعلية، وهو ما يعد من أهم الأسس لبناء كوادر فنية مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات الصناعات الحديثة.

وأضاف رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن التعاون بين وزارة العمل والشركات الصناعية العالمية العاملة في مصر يسهم في نقل الخبرات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة إلى العمالة المصرية، كما يساهم في إعداد جيل من الفنيين المدربين القادرين على دعم خطط التوسع الصناعي وزيادة الإنتاج.

وأشار الشهابي إلى أن دعم مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل بالمعدات والماكينات الخاصة بالصناعة يمثل خطوة عملية مهمة لتعزيز التدريب التطبيقي للشباب، بما يساعد على إعداد كوادر جاهزة للانخراط في سوق العمل الصناعي.

واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

وكان قد استقبل حسن رداد وزير العمل، أمس الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وفدًا رفيع المستوى من إدارة شركة متخصصة في تصنيع ضفائر السيارات، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية العاملة في السوق المصري، وفتح آفاق جديدة لتشغيل الكوادر المصرية المدربة، ودعم خطط التدريب والتأهيل بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل... وأكد الوزير  خلال اللقاء أن وزارة العمل حريصة على توسيع نطاق الشراكة مع الكيانات الصناعية الكبرى، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة للشباب المصري، وفتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية المؤهلة، إلى جانب دعم خطط التدريب المهني وربطها باحتياجات الصناعة الحديثة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية ،بشأن الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز التنمية المستدامة.

وشهد اللقاء الاتفاق على عدد من الخطوات العملية في إطار خطة عمل لتعزيز التعاون بين الوزارة والشركة، تشمل التوعية بما يسهم في دعم بيئة عمل مستقرة وآمنة...كما تم الاتفاق على سرعة الاعلان خلال الأيام القليلة القادمة عن تفاصيل  توفير 500  فرصة عمل جديدة، لفنيي تجميع في عدد من فروع الشركة ، إلى جانب التجهيز والاستعداد  لتأهيل 3000 من الشباب لفرص العمل الجديدة  في مجال تصنيع ضفائر السيارات، وذلك بعد افتتاح المجمع الصناعي الجديد للشركة بمدينة الروبيكي خلال العام المقبل، مع الإسراع في توقيع بروتوكول تعاون لتدريب وتأهيل العمالة المطلوبة وفقًا لاحتياجات الشركة الفعلية.

واتفق الجانبان أيضًا على تنفيذ خطة لمساهمة بعض الماكينات والمعدات الخاصة بالشركة مع مراكز تدريب تابعة لوزارة العمل، لتدريب الشباب عمليًا على المهن والتخصصات التي تحتاجها الشركة، بما يعزز من جاهزية الكوادر المصرية لسوق العمل الصناعي المتطور...وشدد وزير العمل على حرص الدولة على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين الجادين، وتذليل أية عقبات قد تواجه التوسعات الصناعية، بما يحقق التنمية الاقتصادية ويوفر مزيدًا من فرص العمل..كما أشاد الوزير بحجم استثمارات الشركة في مصر، ودورها الممتد لأكثر من 25 عامًا في دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الصادرات المصرية التي تجاوزت 100 مليون يورو سنويًا.

من جانبه، أعرب وفد الشركة عن تقديره لمناخ الاستثمار في مصر، وما تشهده الدولة من مشروعات قومية كبرى وتطور في البنية التحتية، مشيدًا بجهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني وتعزيز علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال، مؤكدين حرص الشركة على توسيع التعاون مع الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

النواب وزير العمل تصنيع ضفائر السيارات الصناعة الوطنية الصناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحات المسجد النبوي

مشهد إنساني.. ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحة المسجد النبوي

رابطة الاندية

إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد .. داوم عليها تحفظك أنت وأسرتك

الغندور

برافو رابطة الأندية...الغندور يثير الجدل بشأن جدول مباريات الزمالك

ترشيحاتنا

الدورات التدريبية

هيئة الطاقة الذرية تنفذ 5 دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين بمصلحة الجمارك

ميناء القاهرة الجوي يحتفل باليوم العالمي للمرأة

المجلس القومي للمرأة يشكر ميناء القاهرة الجوي لاحتفالهم باليوم العالمي للمرأة

هيئة قضايا الدولة

الأورجواني.. قومي المرأة: إضاءة قضايا الدولة مبانيها مبادرة تقديرية في يومنا العالمي

بالصور

استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر

استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر
استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر
استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر

رضوى الشربينى تخطف الأنظار بالقفطان البنفسجى

رضوى الشربينى تخطف الانظار بجمالها بقفطان بنفسجى
رضوى الشربينى تخطف الانظار بجمالها بقفطان بنفسجى
رضوى الشربينى تخطف الانظار بجمالها بقفطان بنفسجى

لعزومة غير تقليدية.. طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك
طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك
طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

خايفة من العين.. بدرية طلبة بإطلالة رمضانية

بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

فيديو

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد