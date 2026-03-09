قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

رمضان النهاردة كام.. واعرف متى تبدأ الليالى الوترية

رمضان النهارده كام
رمضان النهارده كام
شيماء جمال

رمضان النهارده كام يبحث الكثير عن رمضان النهارده كام لمعرفة متى تبدأ الليالى الوترية من رمضان، لتحرى ليلة القدر، وفى السطور القادمة سنوضح النهارده كام رمضان.

 

رمضان النهارده كام

يوافق اليوم الإثنين التاسع من مارس ٢٠٢٦، والتاسع عشر من شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٧ هجريا.

النهارده كام رمضان

ووفقا للتقويم الهجري والميلادي، فيوافق اليوم الأحد 8 مارس 2026 ميلاديًا،  18 من شهر رمضان لعام 1447ه هجريًا.

متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان؟

تبدأ العشر الأواخر من رمضان من مغرب يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 20 رمضان، حتى فجر يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 29 رمضان.

ليالي شهر رمضان الوترية

- ليلة 21 رمضان

تبدأ من مغرب يوم الثلاثاء 20 رمضان/ 10 مارس، وتنتهي فجر يوم الأربعاء 21 رمضان / 11 مارس.

- ليلة 23 رمضان

تبدأ من مغرب يوم الخميس 22 رمضان / 12 مارس، وتنتهي فجر يوم الجمعة 23 رمضان / 13 مارس.

- ليلة 25 رمضان

تبدأ من مغرب يوم السبت 24 رمضان / 14 مارس، وتنتهي فجر يوم الأحد 25 رمضان / 15 مارس.

-ليلة 27 رمضان

تبدأ من مغرب يوم الإثنين 26 رمضان/ 16 مارس، وتنتهي فجر يوم الثلاثاء 27 رمضان / 17 مارس.

- ليلة 29 رمضان

تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 28 رمضان / 18 مارس، وتنتهي فجر يوم الخميس 29 رمضان / 19 مارس.

ونوهت الإفتاء أن إحياء ليلة القدر ممتد حتى مطلع الفجرِ، والملائكة في حال صعود وهبوط؛ قال تعالى: {هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} [القدر: 5].

المراد بإحياء الليلة

وأوضحت الإفتاء المراد في الشريعة الإسلامية بإحياء الليلة هو قيامها وطاعة الله فيها.

ماذا كان يفعل النبي إذا دخل العشر الأواخر من رمضان

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ».[أخرجه البخاري]

أفضل الأعمال لاغتنام العشر الأواخر من رمضان

حرصت دار الإفتاء المصرية على حث الصائمين من الإكثار من الطاعات، كاشفة عن أفضل الأعمال لاغتنام العشر الأواخر من رمضان.

وأوضحت دار الإفتاء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أفضل الأعمال لاغتنام العشر الأواخر من رمضان قائلة “ينبغي إحياء ليالي العشر الأخيرة من رمضان بصنوف العبادات” وهي:

صلة الأرحام 
حُسن الْجِوار 
التوسعة على الأهل والأقارب 
كثرة الذكر 
الاعتكاف 
التهجد 
الدعاء والتضرع إلى الرءوف الرحيم سبحانه.

رمضان النهارده كام النهارده كام رمضان ليالي شهر رمضان الوترية متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان العشر الأواخر من رمضان الليالى الوترية

نائب محافظ الشرقية
مرور الشرقية
فوائد الشاي الأخضر للصحة أثناء رمضان
محافظ الشرقية
