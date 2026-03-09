هنخيب ولا إيه.. فريدة سيف النصر تنتقد مسلسل "وننسى اللي كان"

انتقدت الفنانة فريدة سيف النصر، بعض المشاهد المعروضة فى دراما رمضان 2026، خاصة في مسلسل “وننسى اللي كان”.

وقالت فريدة سيف النصر عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “لاحول ولاقوة الا بالله.. مش عايزه اتكلم بس ما قدرتش.. يا جماعة ما ينفعش اجيب مثلا أمن أو سواق مع بنتى يحافظ عليها والاقى الأمن داخل غراميات مع اللى بيحرسها وبنتها عند ابوها وسواقها بيزعق لها وغيران”.

وأضافت: “يعنى بتفهموا اللى بيشتغلوا يعملوا ايه بالظبط، اه كلنا ولاد تسعة بس كده غلط احنا بنفتح عينين على حاجات تودى فى داهيه، نمشى الناس اللى جايبينهم ونجيب ستات ولا نهبب ايه ده كلام والمفروض البنت تصارح أهلها وماتسمحلوش يكلمها كده”.

وتابعت: “هو المفروض جاى يبلغ ابوها بأى حاجة.. احنا ها نخيب ولا ايه.. طبعا الكلام ده تمثيل فى مسلسل أنا شخصيا بحبه وبحب نجمته جدا ومؤلفه وكلهم بس برضه مش كده احنا مش اجانب وانا كأم ولى حفيدتين ما ينفعش يلاقوا ده عادى علاقات وصداقة مع جارد أو سائق وغيره وحب وايه الكلام الفاضى ده”.

واختتمت: “اللى عندنا بيقلدوا الوحش قبل الكويس.. ربنا يستر على ولادنا والله ونرجع نلوم على السواقين.. ياريت ماحدش يزعل من صراحتى.. وانا مش عنصرية لكن مش لازم ننسى أن فى اصول... ملحوظة.. كمان فكرة المساكنة عند الكدوانى قومتنى من على الكنبة قفزا والله.. هاكتبها لوحدها”.