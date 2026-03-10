قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التابعة لحزب الله .. جيش الاحتلال يقصف ممتلكات جمعية القرض الحسن
ارتفاع 3 جنيهات.. أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة اليوم
جيش الاحتلال يستهدف المختبرات النووية في طهران
بدء محاكمة المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس.. بعد قليل
ليلة القدر 2026 وعلاماتها.. ابدأ بتحريها من مغرب اليوم بـ10 أمور
أحمد موسى يكشف مخاطر الحرب الأمريكية الإيرانية على الاقتصاد المصري
500 جنيه رسوم وضرائب على سيارات المعدات الثقيلة طبقا لقانون المرور
أدعية العشر الأواخر من رمضان.. احرص عليها يوميا
التعليم تنفي تعليق الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر مارس 2026
منها ليلة القدر.. مواعيد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2026
5.6 مليار دولار تكلفة ذخائر أمريكا في أول أيام حرب إيران
مجنونة ياقوطة.. ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق الآن| وهذا موعد الانخفاض
أخبار البلد

صلوات رهبنة ثلاثة رهبان جدد بدير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون

رهبان جدد
رهبان جدد
ميرنا رزق

في أجواء روحية مملوءة بالفرح والوقار، شهد دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون صلوات رهبنة ثلاثة رهبان جدد، بعد أن اجتازوا فترة الاختبار الرهباني المقررة، وسط مشاركة آباء الدير وعدد من الآباء الأساقفة والكهنة.

رهبان جدد 

صلى نيافة الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا صموئيل "المعترف" بجبل القلمون اليوم صلوات رهبنة ثلاثة رهبان جدد بعد اجتيازهم فترة الاختبار الرهباني المقررة، 

وهم:

  • الراهب ميصائيل الصموئيلي
  • الراهب سمعان الصموئيلي
  • الراهب فليمون الصموئيلي

شارك في الصلوات نيافة الأنبا صموئيل أسقف طموه، ومجمع الآباء رهبان الدير وعدد من الآباء الكهنة.

وسادت الصلوات أجواء من الخشوع والفرح الروحي، حيث صلى الحضور من أجل أن يثبت الله الرهبان الجدد في طريق الرهبنة، وأن يبارك خدمتهم وحياتهم الروحية داخل الدير.

