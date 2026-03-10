صلوات رهبنة ثلاثة رهبان جدد بدير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون

في أجواء روحية مملوءة بالفرح والوقار، شهد دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون صلوات رهبنة ثلاثة رهبان جدد، بعد أن اجتازوا فترة الاختبار الرهباني المقررة، وسط مشاركة آباء الدير وعدد من الآباء الأساقفة والكهنة.

رهبان جدد

صلى نيافة الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا صموئيل "المعترف" بجبل القلمون اليوم صلوات رهبنة ثلاثة رهبان جدد بعد اجتيازهم فترة الاختبار الرهباني المقررة،

وهم:

الراهب ميصائيل الصموئيلي

الراهب سمعان الصموئيلي

الراهب فليمون الصموئيلي

شارك في الصلوات نيافة الأنبا صموئيل أسقف طموه، ومجمع الآباء رهبان الدير وعدد من الآباء الكهنة.

وسادت الصلوات أجواء من الخشوع والفرح الروحي، حيث صلى الحضور من أجل أن يثبت الله الرهبان الجدد في طريق الرهبنة، وأن يبارك خدمتهم وحياتهم الروحية داخل الدير.