قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زي المسطول بعد الفطار .. حيل سهلة لتجنب النعاس عقب طعام المغرب
دعاء 21 رمضان أول ليلة وترية في العشر الأواخر.. لعلها تكون ليلة القدر
سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين
مفاجأة .. دراسة إزاحة حارسي الأهلي من تشكيل مصر في المونديال
بعد حلقة دينا في ليفل الوحش .. رامز جلال يتصدر التريند
بفعل تراجع المخاوف التضخمية.. ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر
جيش الاحتلال: 50% من الصواريخ الإيرانية خلال الحرب مجهزة برؤوس عنقودية
برعاية يونيسيف | تركيب قطع موفرة للمياه في 50 مدرسة حكومية بمصر
مستشار المعهد النمساوي للسياسات الأوروبية يكشف لـ"صدى البلد" موعد انتهاء الحرب على إيران
دلتا النيل في مواجهة المناخ .. مشروع وطني لحماية السواحل وتنمية المجتمعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حوافز الضريبة على العقارات وحالات الرد بعد تعديل القانون وزيادة حد الإعفاء

الضريبة على العقارات
الضريبة على العقارات
حسن رضوان

يرصد موقع صدى البلد أبرز التعديلات التي أجريت على قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي تتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي للواحدات السكنية وتقديم حوافز ضريبية للملتزمين، إلى جانب تنظيم حالات الرد عند السداد أو التأخير. ويهدف التقرير إلى توضيح حقوق المكلفين والإجراءات التي تكفل عدالة وشفافية تحصيل الضريبة.

تفاصيل التعديلات:

 

زيادة حد الإعفاء الضريبي:


بعد موافقة مجلس النواب على القانون، أصبح حد الإعفاء للوحدة العقارية المتخذة سكنًا خاصًا رئيسيًا 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألفًا، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي على المواطنين وتعزيز البعد الاجتماعي للضريبة.

 

التجاوز عن مقابل التأخير:


يشمل التجاوز عن مقابل التأخير أيضًا من قام بالسداد قبل العمل بالقانون، مع تمديد مهلة السداد إلى ستة أشهر بدلًا من ثلاثة، لتسهيل الامتثال وتقليل الأعباء المالية على المكلفين.

 

حوافز ضريبية للملتزمين:


نصت المادة 14 مكرر على منح خصم 25% من الضريبة المستحقة على العقارات السكنية، و10% على العقارات غير السكنية، حال تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد القانونية واستيفاء كافة البيانات. كما يمكن للوزير إقرار خصم إضافي يصل إلى 5% عند السداد تحت الحساب.

 

حالات الرد:


استحدثت المادة 27 مكرر أحكام الرد عند سداد الضريبة أو مقابل التأخير بالزيادة عن الحد المقرر قانونًا، بما يضمن تحقيق العدالة وعدم الإضرار بالمكلفين، ويكفل حقوقهم في مراجعة القرارات الضريبية.

أهداف التعديلات:
وفق تقرير لجنة الخطة والموازنة، جاءت التعديلات لمراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين، ميكنة الإجراءات وتحسين التحصيل، وتبسيط الإجراءات من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة والحوكمة، لتحقيق عدالة وشفافية أكبر في تطبيق الضريبة على العقارات المبنية.

العقارات حالات الرد زيادة حد الإعفاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

اسعار البنزين الجديدة

ارتفاع 3 جنيهات.. أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة اليوم

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

أبو الغيط يستقبل أمين عام منظمة لاهاي للقانون الدولي الخاص |صور

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

متحدث الجيش الإسرائيلي : حزب الله يحاول زيادة إطلاق النار وتوسيع مداه

بوتين وترامب

مساعد الرئيس الروسي: مباحثات بوتين وترامب تناولت قضايا دولية مهمة

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 21 .. القبض على محمد إمام .. وأحمد كشك ينصب فخا لشقيقه

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

طريقة عمل مندي الدجاج في الفرن.. زى المطاعم

طريقة عمل مندي الدجاج
طريقة عمل مندي الدجاج
طريقة عمل مندي الدجاج

كيف تأكل كحك العيد دون زيادة الوزن؟.. أكتشف السر

نصائح لتناول كحك العيد دون زيادة الوزن
نصائح لتناول كحك العيد دون زيادة الوزن
نصائح لتناول كحك العيد دون زيادة الوزن

قبل العيد.. طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة

طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..

فيديو

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد