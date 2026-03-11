قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أقل سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء

الدولار
الدولار
آية الجارحي

قدم بنك الإمارات دبي اقل سعر لصرف الدولار مسجلا 51.84 جنيه للشراء و 51.94 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الدولار اليوم الاربعاء بمستهل التعاملات اليوم الاربعاء 11-3-2026، في جميع البنوك العاملة في مصر.

وذلك عقب تراجع كبير أمس الثلاثاء في معظم البنوك حيث انخفض تحت مستوى الـ 52 جنيه، بعد أن كان قد لامس مستو الـ 53 جنيه أول أمس الاثنين.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الاربعاء ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الدولار اليوم 


سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 51.95 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 51.95 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع.


سعر الدولار قي بنك نكست 51.95 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار 


سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 51.95 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي  51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 

سعر الدولار في بنك مصر  51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك المصري الخليجي  51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك فيصل  51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك الان


سعر الدولار  في بنك التنمية الصناعية  51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي  51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي  51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك القاهرة  51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر 

 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول  51.92 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 51.90 جنيه للشراء و52 جنيه للبيع.

