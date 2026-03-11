محاكمة 3 متهمين باستعراض القوة وإنهاء حياة نجار في دسوق

تنظر محكمة جنايات فوه، اليوم، برئاسة المستشار خالد قطب بدرالدين، وعضوية المستشارين محمد مبروك عبد العاطي ومحمد ناصر بلبع، وسكرتارية أحمد الميداني، محاكمة 3 متهمين باستعراض القوة والعنف وقتل نجار بمدينة دسوق، وذلك في القضية رقم 14596 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة دسوق، والمقيدة برقم 5007 لسنة 2025 كلي كفر الشيخ.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين "إبراهيم ا.م.ر.ا.ا"، 20سنة، و"محمد ش.أ.أ.ي.ش"، 19سنة، و"رحيم ش.أ.أ.ي.ش"، 16سنة، في يوم 1 أغسطس 2025 استعرضوا القوة ولوّحوا بالعنف ضد المجني عليه أحمد رأفت إبراهيم الأبیاوي، بقصد ترويعه وتخويفه وإرهابه، حال حملهم أسلحة بيضاء وأدوات أخرى.

وأشارت التحقيقات إلى أن الواقعة تطورت لاحقًا إلى قتل المجني عليه عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد، حيث توجه المتهمون إلى منزله، وبادر المتهم الأول بطعنه بسكين في بطنه، ما أدى إلى وفاته وفقًا لتقرير الصفة التشريحية، بينما قام المتهم الثاني بمنع أي محاولة لإنقاذه، وكان المتهم الثالث حاضرًا لدعم موقفهما أثناء الواقعة، كما نسبت النيابة العامة للمتهمين حيازة أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني، وإحراز مطواة من نوع "قرن غزال" بدون ترخيص.