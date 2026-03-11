قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلغاء ودية أنجولا وإيران بسبب التوترات العسكرية في المنطقة
الشرطة الإيرانية: أي شخص ينزل إلى الشوارع بناء على طلب العدو سيُواجه كعدو وليس كمتظاهر
قادة تل أبيب مذعورون | «عراقجي»: دمار هائل في إسرائيل ودفاعها الجوي في فوضى ومازلنا في البداية
بعد إطلاق إيران صواريخ ومسيرات.. سقوط مصابين في «تل أبيب» جراء التدافع نحو الملاجئ
هانيا فهمي تكشف لـ «صدى البلد» كواليس «فرصة أخيرة» وتصف محمود حميدة بأنه مدرسة تمثيل | صور
كوريا الشمالية تعلن دعمها لانتخاب مجتبى خامنئي مُرشدًا لإيران
محاكمة 50 متهما بالهيكل الإداري للإخوان.. اليوم
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 11 مارس 2026
تفاصيل ترتيبات موعد صرف معاشات أبريل 2026
تحصين أكثر من 15 ألف كلب|«الزراعة» تستمر في مكافحة السعار والسيطرة على الكلاب الضالة بالمحافظات
جولة ليلية مفاجئة لمحافظ الجيزة لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات بالوراق والعجوزة | صور
الموجة 37 من الوعد الصادق.. إيران تدك القواعد الأمريكية في العراق وإسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة 3 متهمين باستعراض القوة وإنهاء حياة نجار في دسوق

محاكمة 3 متهمين باستعراض القوة
محاكمة 3 متهمين باستعراض القوة
إسلام دياب

تنظر محكمة جنايات فوه، اليوم، برئاسة المستشار خالد قطب بدرالدين، وعضوية المستشارين محمد مبروك عبد العاطي ومحمد ناصر بلبع، وسكرتارية أحمد الميداني، محاكمة 3 متهمين باستعراض القوة والعنف وقتل نجار بمدينة دسوق، وذلك في القضية رقم 14596 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة دسوق، والمقيدة برقم 5007 لسنة 2025 كلي كفر الشيخ.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين "إبراهيم ا.م.ر.ا.ا"، 20سنة، و"محمد ش.أ.أ.ي.ش"، 19سنة، و"رحيم ش.أ.أ.ي.ش"، 16سنة، في يوم 1 أغسطس 2025 استعرضوا القوة ولوّحوا بالعنف ضد المجني عليه أحمد رأفت إبراهيم الأبیاوي، بقصد ترويعه وتخويفه وإرهابه، حال حملهم أسلحة بيضاء وأدوات أخرى.

وأشارت التحقيقات إلى أن الواقعة تطورت لاحقًا إلى قتل المجني عليه عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد، حيث توجه المتهمون إلى منزله، وبادر المتهم الأول بطعنه بسكين في بطنه، ما أدى إلى وفاته وفقًا لتقرير الصفة التشريحية، بينما قام المتهم الثاني بمنع أي محاولة لإنقاذه، وكان المتهم الثالث حاضرًا لدعم موقفهما أثناء الواقعة، كما نسبت النيابة العامة للمتهمين حيازة أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني، وإحراز مطواة من نوع "قرن غزال" بدون ترخيص.

محكمة جنايات فوه محكمة الجنايات استعراض القوة العنف قتل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1600 جنيه على البطاقة.. تفاصيل زيادة منحة التموين بعد إعلان رئيس الوزراء

1600 جنيه على البطاقة.. تفاصيل زيادة منحة التموين بعد إعلان رئيس الوزراء

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

منحة

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

صلاة التهجد كم ركعه

صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف وقتها وأحكامها للرجال والنساء ودعاءها المستجاب

أحمد كجوك وزير المالية

زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل

الدولار

رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

الخبز

بعد زيادة البنزين | إعلان رسمي من التموين عن الخبز المدعم

ترشيحاتنا

احتفالية الأزهر بمناسبة ذكرى فتح مكة

بدأت بآيات الذكر الحكيم.. تفاصيل احتفالية الأزهر بمناسبة ذكرى فتح مكة

الأزهر يحتفل بذكرى فتح مكة

الأزهر يحتفل بذكرى فتح مكة.. والعلماء: الإسلام دين القيم السامية

دار الإفتاء

الإفتاء: يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا والحد الأدنى هذا العام 35 جنيهًا

بالصور

طريقة عمل البيض بالطريقة التركية.. لسحور سريع ومختلف

طريقة عمل البيض بالطريقة التركية
طريقة عمل البيض بالطريقة التركية
طريقة عمل البيض بالطريقة التركية

طريقة عمل الكنافة بالمانجو .. مقرمشة ولذيذة

طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو

أوقاف الشرقية: تجهيز 419 مسجدا للاعتكاف و 776 لصلاة التهجد

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

ازدواج الرؤية قد يكون علامة على سكتة دماغية .. تحذير من تجاهل هذا العرَض الخطير

ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد